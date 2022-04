Q @ TN (Quantum em Trento), Laboratório de Ciências e Tecnologias Quânticas – Corriere.it na universidade

a partir de Lorenzo Nicolau

O laboratório é fruto de um convênio entre a Universidade de Trento, a Fundação Bruno Kessler e a Atos. Colaboração de pesquisa em um serviço de tecnologia essencial para a transformação digital

Revolucionando o mercado de TI e serviços digitais, além de ser uma ferramenta essencial para levar medicina, logística, energia e defesa a outra dimensão, também baseada na eficiência e nas possibilidades tecnológicas que ainda precisam ser exploradas. Estes são os fundamentos de um acordo sobre computadores e ciência quântica assinado porUniversidade de Trentoa partir de Fundação Bruno Kessler E de Atos, um acordo que reúne o mundo acadêmico, um instituto de pesquisa e uma comunidade dedicada à transformação digital em prol do mesmo objetivo. Antecipação sobre quais serão os programas universitários dedicados no futuro, inéditos no cenário italiano, bem como obter financiamento de Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Bandeira), de Horizonte Europa E europa digital. Acordo de Cooperação Conjunta para Pesquisa Científica sobre Estatísticas quantitativasque dará vida a um trabalho conjunto de vários anos, investigará amplamente novos algoritmos e as arquiteturas de TI mais adequadas para garantir uma transformação digital rápida e eficaz nas esferas industrial, pública e social.

Os pesquisadores que farão parte do projeto trabalharão dentro o @tin (Quantum em Trento), este é o nome do Laboratório de Ciências e Tecnologias Quânticas, criado pela Universidade de Trento em colaboração, bem como com a Fundação Bruno Kessler, também comInstituto Nacional de Pesquisas e aInstituto Nacional de Física Nuclear. O gabinete também foi criado em antecipação ao lançamento do curso de Estudos de Engenharia Quântica, bem como projetos de doutoramento e projetos de investigação dedicados. Um aspecto notável será a atenção dedicada aos efeitos da computação quântica no campo da cíber segurançaAtualmente é um dos setores mais afetados pelo progresso tecnológico. Com efeito, hoje é cada vez mais fácil neutralizar os regimes de proteção de dados mais seguros e inacessíveis, com a necessidade crescente de proteção por parte das organizações e empresas.

Aplicações práticas e treinamento

Por ocasião de seu anúncio, o Diretor Q @ TN Lorenzo Paveci Delinear os princípios orientadores e a missão da Convenção. O objetivo principal é fortalecer o ecossistema Trentino no setor de ciência e tecnologias quânticas. O acordo multilateral entre as diversas disciplinas, o campo acadêmico e o mundo industrial, nos permitirá desenvolver pesquisas inovadoras com uma perspectiva mais efetiva para transformar os resultados do estudo em aplicações práticas também para o tecido produtivo nacional. Ao mesmo tempo, também há indicação da formação dos alunos que participarão do projeto. Eles não serão apenas estudantes, continua Paveci, mas se especializarão em inovar em problemas com fortes interesses aplicados. Isso foi ecoado pelo secretário-geral da Fundação Bruno Kessler Andrea Simone. Estamos diante de uma nova revolução quântica. Seu impacto será significativo nos campos estratégicos e relevantes de hoje, como aeroespacial, biomedicina, meio ambiente e outros campos relacionados. Por Atos Italia, uma referência à transformação digital. Fortalecendo a pesquisa no setor, CEO destacou Giuseppe de Franco, proporcionará uma transição digital efetiva e dinâmica da soberania estratégica e digital do país no futuro. Só assim as áreas produtivas e as empresas poderão continuar a competir no cenário económico e tecnológico internacional que nas próximas décadas será fortemente impulsionado pela inovação quantitativa. Palavras que voltam a repetir que o futuro se constrói no presente, e para isso é preciso saber olhar para o futuro.