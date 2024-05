Tumor Kate, atualização dramática: “Os tratamentos não são…”

Novas atualizações chegam da Inglaterra sobre a saúde da princesa Kate Middleton. Veja como está a esposa do príncipe William.

Desde que anunciou o seu cancro, a princesa de Gales Kate Middleton, esposa do príncipe William, também pediu privacidade para melhor se tratar.

É um momento muito difícil para ela, e ela está passando por isso tentando ficar o mais calma possível. Fontes dizem que ele precisa de paz de espírito para poder cuidar de si mesmo adequadamenteMas foi ela quem explicou isso no vídeo de anúncio do câncer. A partir do momento em que a Princesa fez o seu anúncio público, os rumores espalharam-se durante meses Eles se perseguiram sobre seu verdadeiro estado de saúde e ficaram em silênciomas alguns vazaram recentemente como Kate está agora.

Rumores conflitantes vêm da Inglaterra sobre o verdadeiro status da Princesa de Gales, e também se fala em reformar um anexo adjacente ao Adelaide Cottage, para facilitar o cuidado de Kate em casa. Isto é para evitar possíveis perseguições por fotógrafos no hospital. Em diversas visitas, O príncipe não permite que suas emoções apareçam muito, mas no último dia 30 de abril, durante uma de suas visitas públicas, o príncipe teria dito: “Eles estão bem”..

Isso daria esperança para a saúde de Kate, mas em vez disso há quem ofereça uma narrativa diferente sobre como as coisas serão.

Kate Middleton, como está a Princesa de Gales?

Mas, apesar desta notícia, o especialista real Bertrand Deckers parece estar contando uma história diferente em relação à saúde da princesa.

O especialista real, como escreveram alguns meios de comunicação franceses, teria dito que a princesa Ele lutaria para tolerar os tratamentos. Lembramos que Kate está em tratamento com uma série de sessões de quimioterapia preventiva contra o câncer, com o objetivo de prevenir a propagação de metástases. Aliás, o especialista Ele também diria que o câncer estava em estágio mais avançado do que os próprios médicos esperavam. Por esse motivo, parece que Kate pode faltar ao evento marcado para 8 de junho de 2024, que é o Trooping the Colour.

É possível que Kate, como sempre explicam fontes palacianas, regresse ao público no verão, mas é claro que terá de lidar com as suas reais condições de saúde. Portanto, veremos como a situação evolui e é claro que será a princesa quem sentirá vontade de voltar ao público assim que perceber que está melhor.