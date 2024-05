Arte e ciência em toda a Itália: vencedores e vencedores

Uma obra sobre a quebra de simetrias na natureza intitulada Violação, de Gabriele Baldo, Samuele Invernese e Antonio Madrão do Liceo Salesiani Don Bosco (Trivello), conquistou o primeiro lugar no Concurso Nacional de Artes e Ciências da Itália, projeto das Escolas criado pelo Instituto Nacional de Física Nuclear INFN, CERN e pelo parceiro de lançamento mais recente, Universidade Federico II de Nápoles.

Em segundo lugar, o trabalho do “Promotor da Complexidade” de Vincenzo d’Ambrosio, Gabriel Leonardo Ciobano, Antonio Cristiano do Liceo Scientifico Braucci (Caifano), criado no âmbito das iniciativas de formação e mentoria implementadas pelo INFN e promovidas pelo MUR Ministério da Universidade e Investigação em benefício das escolas e estudantes de Caifano. Enquanto Giulia Nastassia, Janelle Shanaya Atenes Castillo e Alfredo Cappuccia do Liceo Artístico e Choreutico “Ciardo Pellegrino” (Lecce) com “Explosão de uma supernova” ficaram em terceiro lugar.

Acaba de terminar a cerimônia de premiação aos 54 alunos vencedores da 4ª edição da Feira de Arte e Ciência Trans Itália e que receberam bolsas para participar do Mestrado em Relação entre Arte e Ciência nos Laboratórios Nacionais Gran Sasso de Nápoles, no Teatro Acácia em Nápoles. INFN (23 a 26 de junho de 2024) ou no CERN em Genebra (1 a 5 de setembro de 2024).

Mais de 7.100 estudantes de 194 escolas em toda a Itália participaram na edição 2022-2024 da Feira de Arte e Ciência em toda a Itália. Os alunos criaram mais de 1.300 obras de inspiração científica, que foram apresentadas em 19 exposições, realizadas entre novembro de 2023 e maio de 2024 nas cidades de Bari, Biella, Cagliari, Catânia, Florença, Ferrara, Frascati, Gênova, Lecce, Milão e Nápoles . Pádua, Perugia, Pisa, Potenza, Roma, Teramo, Turim e Trieste.

Em cada etapa foram premiadas e selecionadas as obras mais importantes que agora compõem a exposição nacional “Criação pela Imaginação” inaugurada hoje, 3 de maio, no Museu do Homem – Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. A exposição, criada pelo INFN em colaboração com a Universidade de Nápoles Federico II e MANN, estará aberta até 13 de maio, acolhendo 96 obras de 280 estudantes do sexo masculino e feminino.

Da física à biologia, da geologia à matemática, das ciências naturais à química, os temas que inspiraram o trabalho dos alunos abrangem todas as disciplinas científicas e foram criados após um curso de dois anos em que participaram em actividades e seminários organizados por investigadores de Departamentos INFN e universidades locais.

Além das obras mais importantes criadas nesta edição do Art & Science Via Italy, vencedoras das seleções locais, as Salas MANN também acolhem algumas obras das coleções do INFN e do CERN, criadas por ambos artistas internacionais que participaram do projeto em 2012 do experimento CMS “Art@CMS”, e outros artistas se interessaram pelo projeto ao longo dos anos, incluindo Luciano Macciotta e Prezia Cesarano que recentemente passaram a fazer parte dele.

Cerimônia de Premiação e Show “O Universo em Asas Batendo”:

Os trabalhos dos alunos apresentados na Galeria Nacional foram avaliados por um júri composto por especialistas em arte, ciência e comunicação científica, e foram premiados durante um evento dedicado ao Teatro Acácia, em Nápoles.

O evento foi encerrado com a apresentação da conferência “O Universo em Asas Batendo”. Imagens de Arte e Ciência”, aberto não só aos participantes do projeto, mas também aos cidadãos. Os protagonistas foram Valentina Mariani, pesquisadora do INFN de Perugia, e Pierluigi Paolucci, pesquisador do INFN de Nápoles, que acompanharam o público pela fascinante história do universo e sua evolução desde o big bang até hoje, bem como instrumentos muito poderosos graças aos quais podemos explorar.

A história científica foi acompanhada pelo grupo musical Banda del Oco e leituras da atriz Bianca Mastromonaco, ilustradas por Luca Rali.

Projeto Arte e Ciência Trans Itália:

O projeto, já na sua quarta edição, visa aproximar meninas e meninos do mundo da ciência através da linguagem da arte, e foi criado pelo INFN em cooperação com o CERN de Genebra e a Universidade de Estudos Federico II de Nápoles.

O projeto Trans-Italia Arte e Ciência, com duração de dois anos, envolve alunos do terceiro, quarto e quinto anos do ensino médio, com o objetivo de aproximá-los do mundo da pesquisa científica, atendendo a diferentes habilidades e interesses individuais.

Durante o primeiro ano são organizados seminários, workshops e visitas a museus e laboratórios, que os alunos tomam como ponto de partida para a criação de trabalhos artísticos sobre temas científicos. As obras criadas e premiadas são apresentadas em exposições regionais e as mais importantes são recolhidas na exposição nacional que encerra o projeto.

Desde a primeira edição até hoje, o programa Arte e Ciência Trans Itália envolveu mais de 16.000 estudantes de 15 regiões italianas, sendo o projeto coordenado por alguns investigadores dos departamentos do INFN e de universidades locais.

Parceiros de arte e ciência em toda a Itália:

A edição 2022-2024 do projeto Arte e Ciência Trans Itália, criado em colaboração entre INFN, CERN e a Universidade de Nápoles Federico II, é patrocinado pela Rádio Kiss Kiss e CAEN e beneficia de financiamento da Comunidade Europeia através do programa “Brincando com ”projeto “Protons Go Digital” e uma contribuição da Fundação Edo e Elvo Timbia.

Sempre interessada no mundo dos jovens, a Rádio Kiss Kiss, desde 2022, é a rádio oficial do Projeto Arte e Ciência em toda a Itália e tem contribuído para a criação de bolsas e apoio integral ao percurso dos alunos em todas as etapas da seleção.

Informações sobre a exposição Crie pela imaginação

Onde: Homem – Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, Praça dos Museus 18/19. Quando: De 3 a 13 de maio de 2024

Horário de funcionamento: diariamente: 9h00 – 19h00. Fechado na terça-feira.

Instituto Nacional de Física Nuclear