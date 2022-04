Um oncologista de hospital adoeceu durante as férias: ele tinha apenas 46 anos

Rovigo – Doutor Dennis Ciabana foi apenas 46 anos. ela era médico respeitado E uma boa pessoa. Ele ficou na ponta dos pés e o acertou doença súbita Isso o deixou sem saída.

Ele é especialista em hematologia, e foi até ele Rovigo Há cinco anos, fazer parte de uma equipe hematomas A partir de Hospital Santa Maria da Misericórdia Rovigo, dentro do templo Departamento de Hematologia Simples do Departamento de Medicina InternaLiderado pela Dra. Rosella Paolini desde 2006.

O Dr. Ciapanna chegou a Rovigo depois de trabalhar no departamento de hematologia daHospital Niguarda em Milão, no Hospital Civil Lignano, no centro de transfusão do Hospital Treviglio, bem como no início de sua carreira no Hospital Rho. Ele também possui um mestrado de segundo nível na universidade em hemostasia e trombose.

“Neste momento – explica a Diretora de Saúde da Ulss Polesana Alberto Rigo – estava de fériasporque ele estava se mudando de Rovigo para ASL eles atiram, em Abruzzo, onde o serviço deveria começar em meados de abril. A grande dor do desaparecimento do bom médico e da morte súbita, que é pouca coisa, faz-nos pensar.”

O Dr. Ciapanna nasceu em Cernusco Sul Naviglio, na província de Milão, e formou-se e especializou-se na Faculdade de Medicina da capital lombarda. Ele é membro do Sindicato dos Médicos de Milão desde 2002. Suas raízes familiares remontam a Abruzzo e ele optou por se mudar para Lanciano, uma cidade de aproximadamente 35.000 habitantes na província de Chieti, localizada em uma colina a poucos quilômetros da mar, cuja origem já constava, em 2017, no ranking da convenção coletiva nacional de médicos especialistas externos em ramo Doenças do sangue. E em Lanciano, o funeral terá lugar já esta manhã, às 10h30, na igreja paroquial de San Pietro. Deixou os pais, a esposa Nicoletta e os filhos pequenos, Vincenzo, Rafael e a irmã Valentina, além de tios e outros parentes.

lá direção geral A partir deUlus 5com uma nota, comentou Condolências luto, “agarrando-se à família e colegas pela morte prematura do Dr. Dennis Ciapana, diretor médico da especialidade oncologia do ou Hospital Rovigo. Dr. Ciapanna, um profissional respeitado, tem feito seu trabalho na Ulss Polesana desde 2017 fez-se apreciar pelas suas qualidades humanas e profissionais.”

Nas redes sociais, a notícia da morte dolorosa do venerável médico testemunhou muitos deuses Os pacientes Aqueles que se seguiram expressaram a sua dor, e mais de um profissional de saúde do Hospital de Rovigo também expressou as suas condolências por esta dolorosa perda. memórias contaminadas Respeito e carinho que se sucedem, seguindo um interessante perfil de um jovem profissional Matt: “Um médico muito simples e muito profissional”, “Uma pessoa muito boa e muito bom medico“Vamos lembrar dela com sua inevitável alça de ombro sempre com ela”, “Adeus Doutor, você me ajudou muito”, “Ele foi profissional e humano”, “Um médico muito meticuloso e bom”.