Reabilitação do Professor de Dono através de um estudo científico americano, negado pela AIFA e pelo ISS

Dr. Giuseppe de Dono Ele estava certo. O ex-chefe de pneumologia do Hospital Carlo Puma, em Mântua, que estava na linha de frente no combate à Covid-19, foi o primeiro a entender o potencial de um tratamento plasma autoimune. E sua pesquisa possibilitou o tratamento de pacientes infectados com o vírus Corona por meio de transfusões de sangue daqueles que se recuperam da doençainfecção.

De Dono foi atacado pela mídia, por ser considerado uma figura ambígua e marginalizada por suas pesquisas científicas. Os resultados do plasma hiperimune foram recebidos com ceticismo e considerados pouco confiáveis ​​pela comunidade científica. Um estudo chamado tsunamiO estudo, conduzido pelo Instituto Superior de Saúde italiano e pela Agência Italiana de Medicamentos Aifa, rejeitou efetivamente a pesquisa de plasma, não esclarecendo os pacientes com Covid-19. “Benefício em termos de redução do risco de deterioração respiratória ou morte nos primeiros 30 dias.” O próprio De Dono em seu discurso na audiência no Senado denunciou o silêncio culpado da mídia e da política, apontando o dedo acusador para os virologistas da TV.

Chocado com as flechas da Academia Italiana e as informações predominantes, De Donno tirará sua vida no verão de 2021. É uma pena que ele não tenha visto o estudo que nega as instituições de pesquisa italianas e que reabilita o trabalho do ex-chefe médico oficial Carlo Puma em Mântua. A famosa revista The New England Journal of Medicine (NEJM) Com um artigo documentado agora confirmando a eficácia do plasma hiperimune desenvolvido por De Donno.

estude Universidade John Hopkins Isso confirma a pesquisa de De Donno



A pesquisa, liderada pelo epidemiologista David J. Sullivan de d Universidade John Hopkins, realizado em 1.881 pacientes que receberam transfusão de sangue nos primeiros 6 dias após o início dos sintomas de COVID-19. A eficácia do plasma hiperimune foi demonstrada pela comparação de dois grupos, o primeiro tratado com plasma hiperimune e o segundo utilizado como grupo controle, e exposto ao plasma simples livre de operação. imunização.

Dr. Sullivan demonstrou redução do risco relativo próximo a 54% e aumento da eficácia quando administrado ainda mais cedo. Portanto, a pesquisa confirmou em suas conclusões que “O uso de plasma convalescente dentro de 9 dias do início dos sintomas reduziu o risco de progressão da doença levando à hospitalização. Comparando o tratamento desenvolvido por De Donno com um anticorpo monoclonal, a pesquisa de Sullivan mostrou que este último tem fortes desvantagens em relação ao plasma hiperimune, pois “Caro, leva tempo para ser aprovado e pode não estar amplamente disponível durante os surtos de Covid-19.”.

publicar Universidade John Hopkins Confirma plenamente as conclusões científicas do professor. de Dono Ele reabilita completamente o escritório do professor, que ficou atordoado em sua vida pela amarga propaganda de sua bravura como “médico do campo”, pois gostava de se orgulhar, e agora é apenas parcialmente recompensado com seus esforços e sacrifícios.

“Nós encorajamos a ciência”, disse ele. A ciência o promoveu hoje.