Dormir do lado esquerdo, a posição correta para se manter saudável

A qualidade do sono é necessária para lidar com a vida cotidiana, mas para se manter saudável, a posição também é importante: é por isso que dormir do lado esquerdo.

A qualidade do sono é essencial para enfrentar o dia a dia, mas para se manter saudável, a situação também é importante: por isso Dormindo do lado esquerdo. Segundo alguns estudos, existe a postura certa para descansar bem. Já discutimos isso em vários artigos e descobrimos que a posição do feto continua sendo a melhor para se sentir satisfeito. Dormir em posição fetal ajuda a manter as costas em linha reta, principalmente se você colocar um travesseiro entre as pernas.

Desta forma, os músculos são esticados bem sem pressionar os ossos da coluna. Mas também existe lado direito Onde você dorme aparentemente? Dormir do lado esquerdo traz múltiplos benefícios ao corpo, o que afeta positivamente a qualidade do nosso sono. Segundo a meditação indiana, a famosa Ayurveda, o corpo é dividido em duas metades e cada lado tem certas características. Deitar do lado esquerdo traria muitos efeitos positivos. Vamos descobrir quais.

Deite-se do lado esquerdo: a posição correta para dormir

De acordo com o antigo sistema indiano, o conforto na postura correta aumentará longevidade Pessoa. O descanso, como sabemos, é importante para uma vida saudável e para o rejuvenescimento e desintoxicação do organismo. Se o corpo está em repouso durante o sono, então está adormecido, então, na realidade, a mente está ativa e cada função desempenha sua tarefa. As funções fisiológicas diminuem, por exemplo, a temperatura corporal diminui e a pressão sanguínea se estabiliza.

sono significa Purificação e renovação o corpo. Segundo a Ayurveda, o sono é pura vitalidade. Descansar saudável é um sintoma de um corpo saudável. Na verdade, os distúrbios do sono encurtam implacavelmente a vida. Mas por que é recomendado dormir do lado esquerdo? Porque a circulação sanguínea melhora e o corpo fica mais purificado, libertando-o das toxinas acumuladas.

Além disso, a digestão funciona de forma mais eficiente, além disso, a bile flui adequadamente e até a drenagem linfática é facilitada. No entanto, essa recomendação vem não apenas da filosofia tradicional indiana, mas também da ciência ocidental, que enfatiza os benefícios do resto do lado esquerdo. De fato, adotar a postura e o lado corretos permite reduzir a azia, respirar melhor, combater o ronco e Diminui a dor Ossos e músculos.

Benefícios do dispositivo através do dispositivo

Como mencionado, dormir do lado esquerdo do corpo melhora a drenagem linfática. o que irá? É a eliminação de toxinas através deste sistema linfático. Mas não é só isso, porque ela também se prefere melhor digestão. Isso facilita a passagem dos alimentos pelos intestinos, passando pelo cólon. O resultado é que é mais fácil defecar assim que você acorda. Deitado do lado esquerdo alinha o estômago e o pâncreas, facilitando a digestão.

Mais uma vez, o baço será beneficiado. Este membro está localizado no lado esquerdo, então ele ficará melhor Circulação sanguínea. Por tudo isso, recomenda-se dormir do lado esquerdo da gestante. Essa posição, além de melhorar a circulação sanguínea, diminuiria a pressão do útero sobre o fígado, aliviando até mesmo as tradicionais dores lombares.

Em suma, as razões para dormir do lado esquerdo são inúmeras e comprovadas cientificamente. Cada um de nós adota a posição que considera mais confortável, no entanto, para evitar problemas de todos os tipos, como dores e indigestão, é aconselhável seguir essas dicas. Na verdade, nem todos conseguem descansar dessa forma, preferindo outras posições. Escolher um projeto, mas com certeza, dormir do lado esquerdo terá um efeito positivo nele qualidade do sono. Um ingrediente essencial para se manter saudável e recarregar suas energias.