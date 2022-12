“Jovens entre a arte e a ciência em nome da liberdade”, conferência no Palazzo Zanca Eventi em Messina

“Jovens entre a arte e a ciência em nome da liberdade” é o título da conferência que terá lugar na segunda-feira, dia 12 de novembro, pelas 10h, no Salone delle Bandiere do Palazzo Zanca.





O evento, organizado pela Dra. Sabina Scaravaggi, Delegada Regional da Sicília e Membro Nacional da ENAC, Autoridade Nacional de Atividades Culturais, organismo de promoção social, envolvido na implementação de projetos nos campos cultural, esportivo e social voltados para a promoção humana, Cultura e tradições italianas, com o objetivo de aproximar os jovens da arte e da ciência, fornecendo algumas ferramentas úteis para estimular seu interesse.





A conferência parte da consideração de que a arte e a ciência, duas culturas aparentemente separadas, estão de fato entrelaçadas por uma única cultura, a cultura humana. Cultura científica e humana se entrelaçam e se influenciam, contribuindo para o crescimento da sociedade. De Dante a Galileu, de Michelangelo a Leonardo, de Descartes a Goethe, nenhum dos grandes da cultura mundial levantou o problema da diferença entre as duas culturas, assim como nenhum deles impôs limites à sua criatividade. Este é o húmus sobre o qual divagarão os ilustres palestrantes convidados: Professor Giulio Taro, cientista, virologista, indicado ao Prêmio Nobel com “Juventude: uma geração no limbo em Covid”, Dr. Pira Levi-Montalcini, Presidente Levi – Associação Montalcini com “ Art and Science In the Levi-Montalcini Family” e a artista internacional Josie D’Arrigo com “um senso de arte”.





“Sinto-me honrado em contribuir como Delegado Regional Siciliano e Membro Executivo Nacional da ENAC para criar um debate entre jovens estudantes de alto caráter, do cientista Giulio Taro, a Piera Levi-Montalcini, à artista internacional Josie d’Arrigo, sua irmã Sabina Scaravaghi, piloto e planador”, disse a organizadora, Sabina Scaravaggi, comentarista Angelo Darigo, que desapareceu durante o voo. Após as saudações do prefeito Federico Basile, do ilustre Catino De Luca, da coordenadora regional da ENAC, Dra. Laura Tringalli, das intervenções preliminares de Scaravaggi e dos recentes discursos do presidente do INAC, Maurizio Abbate, será realizada a discussão formativa. Com os Diretores de Saúde, entre eles o Dr. Francesco Certo, Presidente da Associação Terra di Gesù com a palavra “Medicina e Solidariedade”, com os Diretores de Escolas e em particular com delegações de estudantes dos Institutos da Província de Messina, que poderá intervir e colocar questões aos oradores da turma. Este também foi seguido por Ana Capello, legado do governador do Lions 108Yb Sicília-Zona 7 (Messina).











A conferência é moderada pelo Dr. Davide De Filippi. O concerto contará com a presença do artista internacional Alex Cammeniti. A iniciativa é apoiada por instituições e associações locais da região e expressões internacionais de prestígio: Município de Messina, T. & L. De Beaumont Bonelli Onlus Foundation for Cancer Research, Levi-Montalcini Association, IIS Antonello Messina, Lions International, Kiwanis International, Rotary International e Fidapa BPW Itália e Federiciana Università Popolare, que emitirão créditos para os alunos participantes. A nomeação está aberta a escolas e cidadãos de Messina.