Começa a Ciência da Sila, o primeiro encontro no ecossistema do Parque Nacional da Sila

Crotone – Sábado, 27 de abril, na Câmara Municipal de Cutrone e no domingo seguinte, 28, no Hotel del Lago, nas proximidades de Trebido, a partir das 9h30, Conferência Nacional “Ecossistema, Biodiversidade, Saúde e Bem-Estar: O Potencial da Região de Sila”, organizada pelo Município de Cutrone e pelo Centro de Estudos de KosCom a participação do Presidente do Instituto Superior de Saúde, Rocco Bellantoni Dell Presidente do Conselho Regional da Calábria, Filippo Mancusoe outras autoridades públicas, cientistas e especialistas que, nesta primeira reunião do projeto “Ciência de Sila”, discutirão as características ambientais da região de Sila e a relação entre a saúde ambiental e o bem-estar humano, Sobre a diversidade geográfica do Planalto de Sila, sobre como destaca os recursos agroalimentares da região, sobre produtos arbustivosSobre as características da olivicultura local em relação à saúde, sobre a valorização da paisagem histórica e cultural de Sila e as vantagens da economia circular.

Uma visita guiada ao ecossistema do Parque Nacional Sila e sessões aprofundadas sobre ecologia, biodiversidade e cadeias de abastecimento agroalimentar estão agendadas para 28 de abril.

