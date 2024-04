Elodie e Andrea Iannone, cumplicidade na academia: ainda fofoca de casamento

Há rumores de que será verão de 2022, quando Elodie E Andrea Ianonedurante as férias em Apúliaeles se encontraram Na mesma festa Obrigado aos amigos em comum. É uma nova história de amor com MarraquexeEle tem relacionamentos com seu sucessor Júlia de Lellis E Belén Rodriguez. Não se sabe se algo aconteceu imediatamente, mas é certo metade de setembro, Durante uma entrevista com muito certoEla admitiu Sair com o piloto Um mês atrás. “Gostei, estamos nos conhecendo, mas ainda é cedo.” Em outras palavras: Se forem rosas, florescerá.

Bem, sim, eram rosas. O famoso cantor romeno e campeão de motociclismo, na verdade, Eles estão prestes a comemorar dois anos juntos, Hoje estamos mais unidos do que nunca. Como prova disso, as novas fotos que publicou à margem Sessão de treinamento Na academia: Elodie, de moletom e short preto, Seus olhos se arregalam De forma engraçada, Andrea, sem camisa e segurando um pedaço de pano na mão direita, Ele olha para ela maliciosamente. Um pequeno coração preto como legenda, o artista comenta com um emoticon sorridente e outro Pequeno coração vermelho.

Conteúdo do Instagram Este conteúdo também pode ser visualizado no site Surge de.

Cumplicidade máxima Para varrer os últimos rumores sobre Suposto mau humor Em casal: há alguns meses, aliás, a revista de As fotos foram postadas Uma espécie de pequena discussão -ou assim parecia- durante um passeio pelo centro LuganoOnde o atleta mora. Na verdade já No final de fevereiro Ficou claro que o amor entre os dois continua Na velocidade máxima, Elodie também morreu Palavras de mel para o amanteque estreou no Superbike após um hiato de quatro anos Ele imediatamente subiu ao pódio.

“Ela sabia esperar Paciência, amor e dignidade», escreveu nas redes sociais. “Obrigado pelo exemplo que você é; Obrigado pela doçuraA força e a beleza dos seus olhos nunca se cansam da vida. Você é meu bom homem, Linda e louca como um cavalo.” Seguiram-se novas fotos e novas dedicatórias dela. Beijo nu romântico na piscina Que recebeu muitas curtidas. Mas foi isso que mais chamou a atenção Filmado em MilãoDurante a caminhada ele mostrou Anel misterioso No dedo anelar esquerdo. Um casamento no horizonte?

É muito cedo para dizer. Apesar de O caminho que você tomou Parece certo.