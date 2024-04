O campus biomédico cultiva o futuro e o desenvolvimento a serviço da ciência e das pessoas

O desenvolvimento está em andamento Campus Biomédico em RomaDentro do contexto de Plano diretor social verdeapresentado em Capitóliocom um programa de desenvolvimento no horizonte Uma Saúde A serviço da sociedade e da ciência. O objetivo do Campus Bio-Médico é continuar o caminho da regeneração urbana e da transformação social, económica e ambiental de um subúrbio, como Trigoria, de forma a responder à crescente procura de ofertas de formação, serviços de cuidados e assistência direcionados para a área . .

O que o projeto inclui?

o Programa Plano Diretor Social Verde Ele se enquadra em uma visão mais ampla de desenvolvimento universitário chamada “Mais Campus 2045”, Isto conduzirá gradualmente ao fortalecimento dos serviços de saúde e de formação graças a novas estruturas dedicadas à educação, à investigação, à assistência médica e à cultura. Sua área superficial é de aproximadamente 90 hectares (1 grande parque universitário multifuncional na Reserva Natural Decima Malavede; +26 mil metros quadrados para cuidados; +20 mil metros quadrados para ensino universitário; +10 mil metros quadrados para investigação biomédica e tecnológica; +28 mil metros quadrados para comunidade: universidade residências, esportes e instalações Recreação, inclusão e diálogo intergeracional +6 mil metros quadrados de espaço para trabalho e inovação Programa Plano Diretor Social VerdeEstá previsto que o sistema seja montado “Parques temáticos multifuncionais”, com o objetivo de valorizar os espaços verdes e a biodiversidade da Reserva Natural Decima Malavede da região, em sinergia com os novos equipamentos universitários e de saúde previstos no Plano de Implementação Urbana. A visão para o desenvolvimento do Campus Biomédico é promover uma cidade-parque moderna, aberta e interligada, dedicada ao cuidado e à formação, que esteja enraizada na natureza e que se inspire no contexto da paisagem envolvente: a área forma assim uma comunicação ponte entre O tecido urbano de Trigoria e a reserva natural Por Décima Malavedi. O cerne da intervenção será caracterizado pela presença dominante de espaços verdes que se desenvolvem ao longo de dois vetores principais, um norte-sul e outro diagonal.

Prefeito de RomaRoberto Gualtieri Ele explicou: “O Campus Bio-Médico fortalece a oferta universitária, social e de saúde que já é uma referência para Roma, e juntos é candidato a se tornar um grande centro verde ao serviço do bairro, graças em particular ao plano de renovação e plano urbano inovador, que valoriza a bela área, criando espaços sociais.” E para melhorar a possibilidade de utilização da Reserva Natural Regional Decima Malavede como gestão, acompanhamos este plano com grande interesse, em linha com a ideia de desenvolvimento sustentável. e abertura da região que promovemos em todos os bairros e com a ideia de desenvolver Roma, cada vez mais uma cidade de ciência e inovação.”

“A cooperação com o município é positiva, pois apoiou e continua a apoiar a visão do plano diretor social verde na perspetiva de One Health, com o objetivo de formar mais estudantes e investigadores de todo o mundo, de uma forma inovadora e de forma sustentável O campus, com facilidades para a vida universitária Nasceu O Campus Biomédico é pequeno e tem se desenvolvido gradualmente de acordo com as exigências e necessidades da Associação, implementando atividades de formação de graduação através de três faculdades departamentais – Medicina e Cirurgia, Engenharia, Ciências. e Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável e Saúde Única com aproximadamente 3 mil alunos matriculados em 14 cursos ativos; Atendimento pelo Hospital Universitário com 31 mil atendimentos de emergência, 28 mil internações e 1,4 milhão de atendimentos ambulatoriais; próximos trinta anos.” Anuncie Carlos Tosti, Presidente da Universidade e da Fundação Campus Policlínica Bio-Medico.

“A introdução do masterplan One Health para o campus Bio-Medico é importante porque se enquadra perfeitamente na nossa ideia de cidade: uma cidade com uma oferta crescente de serviços e empregos valiosos, desde cuidados de saúde e universidades, e até mesmo no na maioria dos terminais, de facto, a Roma Capital já está envolvida na transformação que afectará Trigoria tanto ao nível do desenvolvimento urbano do bairro como para valorizar o Parque Decima como um valioso espaço verde que pode ser plenamente utilizado pelos cidadãos e, portanto, o que. que hoje se apresenta é uma melhoria que se enquadra perfeitamente no nosso projecto para esta área e que beneficiará do desenvolvimento do campus onde estudamos, entre outras coisas, da cooperação para melhorar os acessos e melhorar a qualidade, explicou o consultor de urbanismo da a capital de Roma. Maurício Felúcia.

Titi da salva“Para entender o que o Campus Biomédico significa para Trigoria, basta entrar e perceberá que é uma verdadeira praça”, disse o prefeito de Roma IX. O campus não é apenas um local de excelência, formação e atendimento, pense no pronto-socorro, mas uma parte importante da comunidade, que durante esses 30 anos representa um ponto de encontro, uma arena urbana. Depois temos também a Fundação Alberto Sordi, onde os idosos são atendidos com muita atenção, por trabalhadores com capacidades excepcionais.”

segundo Domenico Mastroleto, Diretor Geral Campus Bio-Medico SpA: “Temos a honra de apresentar o masterplan One Health, um projeto da cidade, para a cidade: impacto social e público, regeneração integrada e infraestrutura de parte da nossa capital O conceito e o longo prazo. A visão permitiu-nos lançar as bases para tornar os primeiros resultados visíveis e concretos: daqui nasceu o CUBO, o fundo cultural, a nova incubadora de inovação e competências que acolhe desde setembro do ano passado engenheiros, especialistas em sustentabilidade, enfermeiros, o futuro classe dominante, pesquisadores e médicos que tratarão os pacientes e cuidarão do relacionamento com os pacientes e suas famílias. Com a conclusão deste centro internacional de saúde e treinamento, gostaríamos de criar um grande laboratório ao ar livre para promover concretamente uma cultura de Saúde Única que baseia-se na integração de diferentes disciplinas e vê a saúde humana, a saúde animal e a saúde animal inextricavelmente ligadas.”