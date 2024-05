Os portugueses imediatamente no balneário, reconstrução

Momentos elegantes durante Milão-Gênova esta tarde no San Siro. Rafa Leo não aceitou muito bem a substituição de hoje.

O Milão Ele não conseguiu obter sucesso nas corridas oficiais e está desaparecido desde 6 de abril. Empate em casa por 3 a 3 contra GénovaUma partida espetacular e corajosa, porém, não conquistou a simpatia dos torcedores do Milan, que esperavam uma vitória orgulhosa em San Siro.

Bem no meio desapontamento Ele sem dúvida provou seu valor em campo na escalação rossonera Rafael Leão. O avançado português raramente brilhou no jogo de hoje e não parecia muito inspirado quando esteve em campo.

Momento suave durante a transição: uma pequena surpresa Stefano Pioli Aos 68 minutos de jogo Leo foi retirado de campo e substituído Okafor. A mudança não foi bem recebida pelo camisa 10 do Milan, que foi vaiado pela torcida do San Siro, que em geral ficou insatisfeita com o desempenho.

Leão Ele não quer ficar no banco ao lado dos companheiros e inspirar quem está em campo. Os portugueses tomaram imediatamente o caminho VestiáriosTalvez irritado com a mudança e decepcionado com o teste desagradável, certamente não pela primeira vez em uma temporada cheia de altos e baixos.