“Devemos esperar uma guerra prolongada | Ilusão de ações mortais da Rússia”

De Mayo: “Atividades de morte mágica da Rússia”

“Esta guerra deve acabar. Estamos trabalhando para uma conferência de paz, mas a paz está dividida. E Putin mostra que não quer a paz. .

“Não duvide mais de alguns horrores”

– “Devemos parar de suspeitar desses horrores: os militares russos dispararam foguetes contra uma estação ferroviária onde havia civis tentando pegá-los saindo das zonas de guerra. Durante essas semanas, evacuamos muitos e levamos os trens que os transportavam. Eles estavam passando trem para deixar a Ucrânia.

“UE vence guerra pelo teto sobre os preços do gás”

“Desde o primeiro dia desta guerra, fui a vários países que querem aumentar as alianças fortes com a Itália, e isso nos permitirá diversificar nossos recursos e evitar a ameaça do gás russo”. O chanceler Luigi Di Maio lembrou ao Diario di guerra que a Itália estava “travando outra guerra” a nível europeu, o que significa que “o teto máximo do preço do gás deve ser alcançado se quisermos afetar as contas”. Nesta frente, o ministro sublinhou, “espero que as famílias italianas consigam estabelecer preços de controlo mais elevados”.