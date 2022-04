Manchester City-Liverpool, Luta pelo primeiro lugar: Luta entre laterais

A época está a chegar ao fim e os rankings dos vários campeonatos já estão delineados. Luta extrema, equilíbrio, mas equilíbrio, apenas mantém os fãs em suspense italianos A partir de Milão, Nápoles E IntermediárioScudetto é certo para ganhar.

Mais dentro InglaterraNa verdade, espera-se que uma final de campeonato viva o tempo todo, ele vê isso cidade de manchester E Liverpool Envolvido em uma cabeça que não tem opções reais. Lá Liga Premiada Rapidamente dobrou este ano Cidadãos E Vermelho, vai entrar em campo na tarde de domingo em uma partida que não admite derrota. Ambas as equipas parecem invencíveis e caminham para a perfeição.

Na competição de alto nível, é impossível referir-se e falar dos melhores homens. E só vemos os melhores, os melhores jogadores do Manchester City e do Liverpool. Afinal, descobrimos Dois laterais-direitos – Rótulo de rolo um tanto obscuro para um dos dois mais fortes do mundo. João Conceillo Por um lado, Trent Alexander-Arnold Por outro lado.

Ashraf Hakimi est le duciem arrier droid le plus ser a monte avec une valor marsande de 70 milhões de euros salão Mercado de transferência. Alexander Arnold e devance João Cancelo e Reece James visitam o Lion de l’Atlas pic.twitter.com/REzeZ0VvuJ – கோராமாரோக் (tAtKoraMaroc) 5 de abril de 2022

Talento natural

Ver João Cancello e Alexander-Arnold jogando futebol é muitas vezes uma Prazer aos olhos. No entanto, às vezes, suas performances são o limite de um prazer climático que muitas vezes se transforma em arte, pura arte natural. Assim como seu talento: natural.

Cancele E Alexander-Arndol São dois jogadores fortes mas com características ligeiramente diferentes. Um está tecnicamente completamente atrás de qualquer um, dada a defesa de um meio-campista ofensivo; O segundo jogador mais prático, único e em sua função, ele chuta bem e seus atacantes adoram ajudas de nível da indústria na súmula.

No entanto, o que os une é deles Talento natural. Cancello se junta à estreia no verão de 2019 JuventusTive que esperar um pouco de acordo com a filosofia de jogo do Cardiola. De fato, em um determinado momento da experiência na cidade, o talento, a CriatividadeA forma intuitiva de conceber o futebol Português Foram contrários à ideia proposta por Cardiola. Na verdade É realmente apenas uma questão de tempo. E ninguém acredita que um jogador é assim Selecionado E tecnicamente competente Como Cancelo não conseguiu espaço com um treinador, essas características, nos jogadores, é a primeira coisa que ele procura.

João Conceillo diz que Pep Cardiola é “o melhor treinador do mundo” pic.twitter.com/LGDf3RxeqN – Alvo (objetivo) 2 de fevereiro de 2022

Quase 28 anos Cancele está gostando Primário Sua carreira. Já faz dois anos Essencial O único fator que afetará negativamente seus próximos meses no City Game e no futuro no Reino Unido são seus hábitos de aposentadoria. Tanto na Inter quanto na Juventus, aconteceu bem na hora. Com a camisa cidade de manchesterNo entanto, Cancelo Reduziu decisivamente toda mesquinhez e monotonia Com ele desde o início, principalmente sobre a capacidade de leitura e interpretação defensiva.

Fora Alexandre-ArnoldPelo contrário, é sempre falado em outras palavras. Aos 18 anos estreou-se no Liverpool, aos 19 tornou-se titular e aos 20 conquistou a selecção nacional. Em suma, é fácil chamá-lo de Previsto Ou um Amostra Se você tem esses posts. No entanto, a força e o talento de Alexander Arnold permanecem Ele continuou a provar que eles mereciam esses títulos.

Volta completa InglêsTalvez seja porque ele cresceu em Liverpool e no campo juvenil VermelhoFormou um vínculo inseparável com o clube e seu treinador, Globo. A TAA cresceu significativamente ao longo das temporadas, Ele insultou os aspectos de seu futebol que poderiam tê-lo afetado desde o início. Medições defensivas, gestão de um contra um e do último passe, posicionamento na linha de defesa. Essas são todas as manchas que Alexander-Arnold às vezes pode se envolver, considerando sua juventude.

Sua melhor qualidade é que ele integrou rapidamente todos os conselhos do treinador AlemãoAdapte-se a diferentes situações de jogo e fortaleça suas próprias Personalidade. Até aqui Liderança É uma questão de talento natural.

Briga entre diretores

João Conceillo E Alexandre-ArnoldEm uma luta essencialmente igual, ambos podem ser considerados sem problemas Diretores Jogadores defensivos das respectivas equipes. Isso inclui uma inundação Responsabilidade E uma excelente personalidade. É quase impossível dizer quem é o melhor entre os dois: a verdade é que em um ano ou dois Português E istoInglês Eles logo se tornaram Dois jogadores essenciais para City e Liverpool.

Pacote completo de cardiola Primeiro para as etapas concluídas E Total de passes Ao longo da Premier League, ele foi um dos jogadores do City Tente mais tiros por jogo E seu desenvolvimento passa por muitos momentos de êxtase tecnológico. Aconteceu em novembro passado, durante uma partida da Liga dos Campeões Contra BrooksEle colocou a súmula 3 ajudas decisivas, 10 oportunidades foram criadas E uma série de peças literárias superiores.

João Gonzalez nos fez conhecer bem. Jogando muito consistentemente na ala esquerda, o Português E fez Avanço, Tornou-se o primeiro construtor de jogos da equipe. Aí quando ele vier no empate ele dá o melhor e só então você deve criar uma oportunidade de gol. Dele Gênio Sempre procurando uma maneira de fazê-lo: por um Transfira com velocidadeVocêNão-dois rápido no estreito, Uma queda para trás Certo ou um Cruz de fora.

Dele Relação com cárdia Ele se tornou paternalista às vezes. No ano passado, depois de vencer uma partida Chelsea, Pep Ele se aproxima de Cancello no meio do campo e começa a conversar com ele. Um aspecto de sua existência Treinador-Educador Já vimos no passado Libra esterlina E Kimmich, Mas a decisão de Cancello foi diferente. Mais do que uma aula, uma palestra, o ex-Inter e Zhou recebem elogios. Cardiola, aliás, sorri e o encoraja, dando-lhe alguns pratos, como se um pai se orgulhasse da maturidade do filho.

Pep Cardiola e jogador de Champagne conversam taticamente após o jogo de Cancello # fevereiro pic.twitter.com/UUAAsIxSMr – O Pep (uGuardiolaTweets) 3 de janeiro de 2021

Alexandre-ArnoldDiferente Português, Conquistou o mundo aos 20. EU ‘Inglês Um ambiente de equipe que sempre joga para a frente cresceu exponencialmente. Arnold, ser um full-pack muito forte quando se trata de atacar não é uma coincidência Conquistador em muitas estatísticas de ataque. Com 11 ajudas O melhor da Premier League, ou seja, Primeiro Mais distante Para passes na área de pênalti do adversário E os seus De acordo com Por O passe principal Na ligaSó atrás Bruno Fernández Unido. Seus camaradas acreditam nele cegamente, eles estão constantemente procurando por ele, ele é fulcro central Saia por trás da bola. Também a sua idade quando aterra no campo do adversário CruzPode ser afiada, forte, apertada ou pincel, precisão, é uma arma Vermelho Eles nunca vão se perder.

o Transições do jogo De repente e seu Arremesso Milimétrico é a singularidade de seu jogo, que visa esvaziar constantemente a pressão do adversário. Alexander-Arnold é basicamente um jogador completo, Com alguns inconvenientes. Você pode contar com as corridas de direita do LiverpoolInglês E imprevisibilidade Sala. Quandoegípcio Obtém a bola, a classe ’98 sempre escolhe com muita sabedoria se quer ser combinada interna ou externamente. Em suma, ele é bom em se alinhar com seus pares.

Manchester City-LiverpoolEntão, há um desafio entre isso e aquilo João Conceillo E Alexandre-Arnold, Dois dos pacotes completos mais fortes do mundo atualmente. E somente o domínio pode determinar o vencedor.