Milão – Rafa Leo nas redes sociais: “Orgulho de ser português”

Depois da eliminação de Portugal do Europeu ontem às mãos da França, Rafa Leo deixou um recado: Aqui estão as suas palavras

Após a partida, o camisa 10 do Milan postou uma mensagem bastante encorajadora no Instagram. Aqui está: "Orgulho de sermos portugueses, por tudo o que fizemos neste torneio, estamos claramente desiludidos, confiantes que o futuro será brilhante. Gostei muito desta experiência com uma equipa que posso chamar de família, pelo talento e pela nossa personalidade em todas as partidas.