Giorgetti garante: ‘Intriga não é lágrimas e sangue’ – Eventos

A economia italiana confirma que tem “excelente estabilidade”, e por isso os objectivos traçados na DEF estão no âmbito do governo: portanto, não tema, o país não necessita de uma manobra de “lágrimas e sangue”. Essa é a palavra do ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti, que aproveitou esta manhã na Assembleia da ABI para fazer um balanço da política económica para os próximos meses e confirmar a saúde da nossa economia. Uma economia que confirma Fabio Panetta, governador do Banco de Itália, ostenta uma linha de força, mas não deve deixar espaço para o excesso de confiança.

Durante o encontro anual regular, na presença da elite financeira italiana, como sempre, reuniram-se representantes das duas principais instituições económicas do país. Cada um tem os seus próprios números em mãos, embora Panetta aponte para o Boletim Económico da próxima sexta-feira para obter detalhes mais precisos.

O ambiente económico continua incerto, salienta Giorgetti, mas isso é comprovado pelo facto de Itália, em todo o caso, ter aumentado o PIB em 0,3% no primeiro trimestre, tendo já atingido um crescimento de 0,6%. . Mas “se as estimativas do governador se confirmarem, teremos um crescimento de 0,9%”.

As previsões são amplamente consistentes com o que Panetta revelou. O número um do Banco de Itália diz, na verdade, que o crescimento no segundo trimestre “permanecerá no mesmo nível” em comparação com o primeiro trimestre, graças à expansão contínua nos serviços, apesar da fraqueza persistente na indústria transformadora. E “ao longo de 2024 – lembrou o governador – as projeções económicas consensuais apontam para um crescimento de 0,8%”.

Com base neste valor, o ministro está confiante de que mesmo com “todos os cuidados necessários”, a última meta de crescimento do deff de 1% está “ao nosso alcance”. Por esta razão, ele afirma que a saída gradual do estatuto de país altamente endividado é “um objectivo alcançável que devemos perseguir com determinação”, e que, como se lê frequentemente, este objectivo “não requer sangue nem lágrimas”. . Em vez disso, é necessária uma política radical de “controlo da despesa pública e melhoria da eficiência da cobrança de impostos”. Mas cada um tem de fazer a sua parte, primeiro o mundo do crédito. Na verdade, os bancos italianos são “uma parte ativa da economia do país, juntamente com os empresários que assumem riscos todos os dias”. E diz aos banqueiros que eles não podem ser os meios, mas que se colocarem “inteligência e coração” naquilo que fazem, os seus resultados serão melhores.

A economia italiana cresce a um “ritmo moderado”, disse Panetta pouco antes na mesma plataforma, explicando que podemos contar com o fortalecimento das empresas, a sólida posição financeira das famílias e a força dos bancos. Todos os fatores, explica ele, “permitem olhar para o futuro com otimismo, mas não levam ao excesso de confiança”. Mesmo para Panetta, a estabilidade dos bancos é hoje um elemento de força no nosso sistema de produção. Cabe-lhes restabelecer a procura, “apoiando as famílias e as empresas e evitando que a dívida atrapalhe o consumo e o investimento”. Mas será certamente importante olhar para a política monetária do BCE para compreender o que acontecerá ao custo do dinheiro. Segundo Panetta, as taxas de juro deverão diminuir gradualmente “se as tendências macroeconómicas estiverem em linha com as expectativas”. Mas ele ainda promete que “devemos estar prontos para ajustar imediatamente as nossas decisões se acontecimentos inesperados correrem o risco de nos desviar numa direcção ou noutra do caminho esperado”.