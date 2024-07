Marina de Vilamoura “Melhor Marina Portuguesa”.

Esta distinção reconhece o elevado nível de satisfação dos clientes, a qualidade dos serviços marítimos e a gama de equipamentos de apoio da Marina de Vilamoura, reconhecendo a marina como um exemplo de sucesso.

A Marina de Vilamoura foi pioneira em Portugal e ocupa um lugar de destaque no panorama náutico, continuando a ser a maior marina do país com 825 postos de amarração, um estaleiro totalmente equipado e um centro de formação profissional para a vela. É palco de eventos nacionais e internacionais como regatas, campos de treinamento de equipes olímpicas de vela. Salão Internacional Náutico da Marina de Vilamora.

“Receber mais um prémio é uma grande honra, tanto mais que a marina celebra este ano o seu 50º aniversário. Reflete também o facto de Vilamoura ter a melhor marina de Portugal e o reconhecimento dado pelo Júri Turismo e Especial. excelência das nossas instalações e serviços, esta distinção da Marina de Vilamoura é crucial para o crescimento e reputação, e aumenta ainda mais o valor da Marina de Vilamoura neste sector, tanto a nível nacional como internacional.

Os nomeados para os Publitours Travel Awards 2024 são selecionados pelo conselho editorial da Publitours com base no trabalho realizado durante o período considerado (2023), capacidade de inovação, visibilidade mediática, reconhecimentos nacionais e/ou internacionais e dados estatísticos oficiais. , entre outros.