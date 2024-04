A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários bloqueou a cotação do Porto

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu a cotação do FC Porto em bolsa, confirmou o regulador em comunicado.

A decisão do regulador dos mercados portugueses surge depois de o presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, ter revelado numa entrevista os futuros movimentos financeiros dos Dragões.

As jogadas do Porto

Nomeadamente, estas operações coincidem com uma injeção de capital no próximo mês de junho, após quinze anos da assinatura de um acordo com a Legends para a exploração comercial do Estádio do Dragão.