Com um aquecimento final, o Pólo Norte entra no modo verão. Efeitos na Europa e na Itália

Um aquecimento final, o Pólo Norte entra no modo verão

Durante estes dias, a circulação estratosférica acima do Pólo Norte move-se de oeste para leste. O melhor estratagema A radiação solar polar está ligada ao aquecimento e terá efeitos diretos na Europa e na Itália durante as próximas semanas.

Sobre o que é isso? Em termos concretos, é uma espécie de passagem Estratosfera em “modo verão”.ou situação de dispersão de vórtice polar e Regiões orientais (Ventos com movimento retrógrado, de leste para oeste, ao longo da circunferência do planeta, acima de 5 km em latitudes médias-altas, que duram até final de agosto/início de setembro, quando o vórtice volta a se aprofundar).

O projeto de Europa Central mostra corretamente a atribuição para i Vento zonal Uma tendência gradual para valores negativos (para baixo, daí “modo verão”) confirma uma mudança definitiva na circulação sobre o Pólo Norte. O Pólo Norte entra em ‘modo verão’ Então é normal.”Decadência sazonal“, simplesmente devido a efeitos termodinâmicos, ou seja Como resultado da radiação solar reaquecendo a região polar. Este é um sinal ambíguo Fim do inverno No Hemisfério Norte.

Consequências na Itália – Nos últimos dias, um fluxo de ar muito errático de origem atlântica trouxe trovoadas, particularmente nas regiões centro-norte durante o fim de semana da Páscoa. Mas tenha cuidado, entraremos no modo final da primavera/início do verão nos próximos dias, obrigado pelo retorno em grande estilo.Resistência africana Estende-se desde o interior do deserto do Saara até à bacia do Mediterrâneo e a uma parte do centro-sul da Europa. O consequências Mais direto significa maior estabilidade atmosférica e, sobretudo, mais comum no início de junho do que em abril.