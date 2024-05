Datas e o que saber – QuiFinanza

Contagem regressiva paraEdição especial Valore BTPsA segunda é em 2024 e a quarta desde a criação desta ferramenta de poupança destinada às famílias, aos pequenos aforradores e ao mercado retalhista. A próxima colocação anunciada pelo Ministério da Economia e Finanças é determinada pelo Segunda-feira, 6, às 13h, sexta-feira, 10 de maioExceto no caso de encerramento antecipado. O MEF lembra que o código ISIN que define a segurança e os preços mínimos garantidos será enviado na sexta-feira, dia 3 de maio.

Nova edição especial

O título do quarto número será a sua duração seis anos Neste caso também oferece um bônus de fidelidade adicional que aumenta de 0,7% para 0,8% Em comparação com a versão anterior, destina-se a quem compra em dias de depósito e retém até o vencimento. Os subscritores poderão vender a totalidade ou parte dos títulos antes do vencimento, sem restrições e em condições de mercado.

Os poupadores receberão pagamentos de cupons a cada três meses, calculados com base em taxas pré-determinadas que aumentam ao longo do tempo, ou seja, com base nos chamados Mecanismo de “escalada” por 3+3 anosOu seja, aumenta gradualmente nos três anos seguintes, bem como na terceira edição no final de fevereiro (em outubro passado era 3+2).

À luz do montante recorde angariado de 18,3 mil milhões de euros Valore BTPs 3ª Edição74% do mercado retalhista, também para esta nova colocação, o Ministério das Finanças espera igual sucesso no instrumento que levou os aforradores a investir quase 80 bilhões.

De acordo com o relatório de estabilidade financeira recentemente publicado pelo Banco de Itália, “a riqueza financeira das famílias cresceu principalmente como resultado da reavaliação dos activos financeiros” e, segundo o inquérito, nos últimos meses “uma recomposição a favor dos depósitos e obrigações. Em particular, os títulos da dívida pública continuaram “em aumento”.

Como comprar BTP Valorie

Assim como nas versões anteriores, o BTP Valore pode ser adquirido exclusivamente por pequenos poupadores por meio de conta própria Home bankingse estiver habilitado para funções Comércio on-line. Caso contrário, será possível entrar em contato consigo mesmo Pessoa de contato no banco Ou paraCorreios Onde você tem uma conta corrente com uma conta de depósito de títulos.

A colocação ocorrerá Em uma plataforma de morte (mercado eletrônico de títulos públicos e valores mobiliários da Bolsa de Valores Italiana) através de dois bancos comerciais: Intesa Sanpaolo e UniCredit. Os títulos públicos podem ser adquiridos ao preço nominal (preço igual a 100) e sem comissões durante os dias de subscrição, com O valor mínimo de cada lote é de 1000 euros.

Os impostos são de 12,5%, que são subsidiados para o BTP Valore, e estão isentos de impostos sobre herança e comissões bancárias pagas pelos investidores que o compram no momento da emissão. Em qualquer caso, os aforradores poderão vender o título total ou parcialmente antes do seu vencimento, sem restrições e em condições de mercado. O capital subscrito é garantido no vencimento.

Para assinar o BTP Valore é necessário salvar Cumpra as seguintes condições: