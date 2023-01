Economia. Os mais pobres fumam principalmente, mesmo na Europa – La Piazza

Retirado de lavoce.info

DI GIOVANNI CARNAZZA, Pesquisador em Finanças do Departamento de Economia e Gestão da Universidade de Pisa.

e Giliano Rissi, pesquisador em economia política da Universidade de Molise

Com poucas exceções, a maior proporção de fumantes em toda a Europa concentra-se nas camadas mais pobres da população, independentemente das condições de vida do país. Os impostos podem desempenhar um papel no desencorajamento desse hábito.

Cigarro e desigualdade

O consumo generalizado de produtos derivados do tabaco é um grande problema tanto para os países em desenvolvimento quanto para os desenvolvidos. Um aspecto importante da relação entre tabagismo e distribuição de renda é que fumar exacerba as condições de pobreza, transferindo os gastos domésticos das necessidades básicas para o tabaco. Não há muitas evidências comparativas no nível europeu, mas destacam grandes disparidades de renda em estilos de vida pouco saudáveis.

Num trabalho recente, com base em mais de 300.000 observações recolhidas em trinta países europeus durante o ano de 2015 (Ehis – European Health Interview Survey), investigámos a relação entre desigualdade e comportamentos de risco, centrando-nos na frequência e intensidade do consumo de cigarros. Acontece que a porcentagem de fumantes – especialmente se forem do sexo masculino – aumenta dramaticamente quando se leva em conta a parte mais pobre da população. Em média, comparando-se a prevalência de fumantes entre o primeiro (mais pobre) e o último (mais rico) quintil da distribuição de renda, verifica-se uma diferença de 5,4 pontos percentuais a favor do primeiro. As equipes são encontradas em todos os lugares, com as poucas exceções da Bulgária, Malta, Portugal, República Tcheca e Portugal. O tabagismo relacionado à pobreza também parece ser independente das condições de vida em diferentes países, pois a concentração do tabagismo entre os pobres é encontrada tanto em países de baixa como de alta renda.

A concentração do hábito de fumar entre os pobres é um dado particularmente importante para as políticas de saúde pública e está associada a diversos fatores. Uma possível explicação seria o fato de que, ao longo do tempo, a renda média tende a crescer mais rapidamente do que o preço médio do cigarro, tornando seu consumo relativamente acessível mesmo para a parcela mais pobre da população. Até certo ponto, de fato, a disponibilidade de cigarros relativamente baratos prejudica qualquer tipo de política tributária do tabaco, permitindo que até mesmo fumantes sensíveis ao preço, como os de baixa renda, mantenham seu hábito inalterado.

Esse fenômeno, conhecido como downtrading, motiva os consumidores a consumir cigarros vendidos a preços baixos diante de aumentos incrementais e contínuos no preço de venda. Algumas evidências empíricas também indicam uma relação não linear entre a renda nacional e o tabagismo, e prevêem que o tabagismo é caracterizado por um aumento maior nos países pobres e uma queda mais forte nos países ricos.

Como a amostra de nossa análise consiste em países de renda média e relativamente alta (países europeus), pode-se razoavelmente supor que, no agregado, os cigarros são suficientemente acessíveis até mesmo para a parte mais baixa da distribuição de renda, em contraste com o que geralmente ocorre acontece em países pobres; Pode-se supor que o hábito de fumar em nível individual diminui com o aumento da renda per capita, de modo a explicar pelo menos em parte o resultado de um fenômeno que independe da renda média em diferentes países.

O papel dos impostos sobre o tabaco

A forma como o imposto é criado também pode desempenhar um papel importante. directiva europeia n. 64/2011, ao regular as linhas gerais, deixa de facto uma ampla escolha na criação da estrutura tributária, sendo por isso muito diferenciada.

O imposto especial de consumo que onera o tabaco na Itália (ou seja, o imposto indireto aplicado à produção ou ao consumo) pode ser dividido em dois componentes diferentes: um ad valorem proporcional ao valor do produto vendido e outro específico aplicado com base no quantidade de corpo de tabaco.

Do ponto de vista teórico, com a mesma receita, a difusão do componente em valor tem como efeito gerar maiores quantidades e preços mais baixos do que a produção gerada pelo componente específico o que, ao contrário, garante uma melhor assimilação do fator social componentes. Danos (individuais e coletivos) decorrentes do consumo de tabaco. Em outras palavras, um imposto específico garante menor consumo a um preço mais alto, o que é um resultado melhor do ponto de vista do estado paternalista.

Dada esta diferenciação e as amplas margens de escolha garantidas pela Diretiva, o aparente desequilíbrio face ao imposto ad valorem é uma idiossincrasia do sistema italiano, que parece proteger as receitas em vez de contabilizar corretamente o custo deste ativo: ao mesmo preço, em de fato, o componente ad valorem garante um imposto mais alto. A Organização Mundial de Saúde tem afirmado que, do ponto de vista da prossecução de um objetivo de saúde, os preços dos cigarros tendem a aumentar onde o peso do imposto sobre o consumo no preço final é maior. Com exceção do Luxemburgo, a Itália, que já se caracteriza por um nível relativamente baixo de tributação dos cigarros, é o país com o menor peso específico do imposto especial de consumo, complementado por um dos níveis mais elevados da componente valor. A lei do orçamento de 2023 não corrige esta distorção: o aumento dos impostos especiais de consumo sobre os cigarros para os próximos três anos é muito mais limitado do que inicialmente se supunha. A perda de receita resultante é parcialmente compensada pelo aumento do custo das embalagens de tabaco cortado. O saldo da decisão, que não responde nem a razões de receita nem a razões de proteção à saúde, permanece negativo em todo o caso.

O uso do tabaco é uma das ameaças mais importantes à saúde pública, é responsável por grande parte das mortes prematuras em todo o mundo, e os resultados do nosso trabalho indicam que grande parte dos custos sociais associados ao tabagismo provavelmente serão pagos pelos cidadãos , que são ricos e talvez mais vulneráveis ​​do que a União Europeia. Olhando para os últimos 30 anos, Mark Aguiar e Mark Bells (2015) encontram um aumento significativo na desigualdade de consumo, seguindo avanços na desigualdade de renda. Assim, o tabaco se afirmou como um bem de baixa elasticidade, já que os gastos relativos das famílias de alta renda diminuíram drasticamente ao longo do tempo. Portanto, os resultados experimentais confirmam que, para desestimular o tabagismo, é preciso aumentar os impostos sobre esse tipo de mercadoria, acompanhados de programas educativos e preventivos. Apesar da baixa elasticidade e do risco de desenvolvimento de mercados negros alternativos, o preço continua sendo uma das melhores ferramentas para regular o consumo de tabaco. Dadas as profundas diferenças atuais entre os países, há também a necessidade de políticas europeias coordenadas em relação ao nível e estrutura de tributação do tabagismo tradicional e de produtos alternativos: as receitas fiscais adicionais cobradas podem ser úteis para financiar programas europeus de saúde e sociais.

