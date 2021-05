Atraso. Porque a Espanha perdeu a corda para a Itália e Portugal

RAE Localizar Desaceleração de forma muito sutil: “Um fenômeno em que o estado da matéria depende de sua história anterior e que se manifesta atrasando o efeito sobre a causa que o produz. Como é incompreensível, os físicos explicaram com mais precisão. Quando demora ocorre. O material tende a reter uma de suas propriedades Na ausência do estímulo que o causou. O exemplo mais conhecido é o ferro, que, como um ímã, pode manter seu magnetismo removendo o campo magnético que causou essa propriedade.

No entanto, os economistas são quem Na maioria dos casos Eles usam esse termo. Normalmente em tempos de crise. Sua definição é a mais prática, Como convém a uma bandeira negra, na expressão feliz de Carlisle. A desaceleração, segundo economistas, é um fenômeno que permite que aconteça o que acontecer no curto prazo, por exemplo, uma alta taxa de desemprego, Tem consequências de longo prazo. Ou seja, desemprego persistente ao longo do tempo, que tende a ser estrutural, apesar do desaparecimento das causas primárias que o causaram (o estouro da bolha imobiliária ou uma pandemia).

O desemprego juvenil entre 20 e 24 anos, sem ir além, era de pelo menos 14% na Espanha (quarto trimestre de 2006), mesmo quando a economia estava crescendo 5%. Hoje é 36,5% Da população ativa, indicando que o desemprego juvenil é um problema crônico que é transmitido de geração em geração. Como histerese.

Acontece algo muito parecido com a dívida pública. A Espanha quebrou a barreira de 60% do PIB em 2010 (limite estabelecido pelo Pacto de Estabilidade da União Europeia), mas desde então Trunfos, Até chegar a 2020 em Um valor igual a 120% do PIB. Apenas entre 2014 (100,7%) e 2019 (95,5%) fez alguma coisa, em meio a uma recuperação – crescimento médio próximo a 3% – mas a um ritmo lento, a Espanha demorou 35 anos a cumprir. Disposições do Tratado de Maastricht.

Dívidas enormes

É lógico que por trás dessa evolução esteja o grande déficit público que obrigou todas as administrações públicas a tomar emprestado 696,417 milhões de euros nos últimos dez anos. ele é chamado, Quase US $ 70 bilhões por ano.

O que aconteceu com outras economias em seu ambiente? Em particular, Portugal, Itália e até França. Bem, o crescimento da dívida foi mais moderado. É claro que os níveis de déficit anual foram menores em Lisboa, Roma e Paris. Portanto, a política monetária do BCE é única Correção de taxa de juros A todos os estados membros.

Em particular, entre 2011 e 2020, a dívida pública da Espanha cresceu significativamente em 72% Mais de 30% Da Itália (começando com uma situação muito pior) e 17% anos-luz de Portugal. Além disso, é mais do que o dobro da França, com 32%. Reflete as dificuldades enfrentadas pela economia espanhola Para reduzir os níveis de endividamento. Mas na zona do euro, onde os países mais estáveis ​​estão incluídos em suas finanças públicas, o crescimento foi de apenas 12%.

Além disso, se o foco estiver no que aconteceu Alguns anos atrás, em março de 2008Quando a crise econômica anterior começou, a dívida pública cresceu pelo menos 80 pontos do PIB. Esta é a proposta de lei relativa ao crescente endividamento da economia espanhola nos últimos 12 anos. De crise em crise.

A grande bolha

Portanto, não é surpreendente que a Comissão Europeia tenha listado a Espanha entre os oito países de “alto risco”, juntamente com a Bélgica, França, Itália, Portugal, Romênia, Eslovênia e Eslováquia (a União Europeia considera a Grécia um caso separado). Por qualquer razão? Simplesmente porque o déficit, fonte do qual se bebe a dívida pública, tornou-se crônico e não um juízo de valor. Analisa o que aconteceu na economia espanhola nas últimas décadas. Somente entre 2005 e 2007 Um superávit nominal (não estrutural) foi realizado, e para isso foi necessário criar uma bolha colossal, que, mais cedo ou mais tarde, como acontece com todos os aumentos de preços exorbitantes, teria que estourar. E foi exatamente isso o que aconteceu.

Mas, se você olhar mais além, o resultado é definitivo. Em 1980, no início da democracia, a dívida pública representava apenas 15% do PIB. Quatro décadas depois, aconteceu Ele quebrou o recorde de 120%.

Na verdade, teremos que esperar até 2029 para cair abaixo de 3%, o que reflete o desequilíbrio entre receitas e despesas.

É verdade que as águas do passado não movem os moinhos, pelo que é aconselhável estar atento às expectativas dos serviços técnicos da Comissão Europeia. O que afirmam é que o principal recurso para a economia espanhola (déficit excluindo o serviço da dívida) permanecerá assim. Negativo pelo menos até 2031. Só neste ano, será de -7,1%.

Teremos que esperar até 2029 para cair para menos de 3%, refletindo que o desequilíbrio entre receita e despesa é estrutural e não temporariamente ligado à pandemia ou mudança no ciclo de negócios. Claro, a menos que você vá para os dois lados. Tão estrutural que a própria Comissão Europeia, no seu último relatório de sustentabilidade Dívida pública (fevereiro de 2021), Estima-se que o déficit não circulante não diminua para menos de 3% até 2031. Ou seja, a próxima década em que a dívida continuará a aumentar.

