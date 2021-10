Juventus e Agnelli-Elkan arrecadam: 9 bilhões para Exor para vender PartnerRe

Exor, holding da família Agnelli, está pronta para vender PartnerRe, uma resseguradora adquirida em 2016 no final de uma aquisição hostil de US $ 6,9 bilhões da gigante francesa Covea. escreva sol 24 horasque destaca como a operação de 9 bilhões de euros vai gerar um ganho de capital de 3,2 bilhões de euros nos cofres do grupo.

Grande coisa para carteira Exor, da qual PartnerRe atualmente é responsável por 22,2 por cento, Como Juventus (que representa 2 por cento). Para entender como essa receita é administrada: “Para Exor – escreve The Economic Gazette no final – encerrar o caso Partner Re significa reunir uma enorme quantidade de recursos a serem desviados para novos investimentos e talvez, pelo menos em parte, para a família Agnelli , o acionista número um da holding. “

Até ao final do ano, a Juventus espera um aumento de capital de 400 milhões de euros, já aprovado pelo conselho de administração. A Exor já pagou 75 milhões como entrada e se comprometeu a subscrever 63,8% de suas atribuições (o restante será coberto por quatro bancos se os acionistas minoritários permanecerem não selecionados); Nesse sentido, a assembleia geral será realizada no mesmo dia em que as demonstrações financeiras também forem aprovadas em 30 de junho de 2021.