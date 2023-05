Marsala, conclusão do projeto Erasmus + “Food for Thought” do Liceo Classico

O Liceo Classico di Marsala (ISGiovanni XXIII-Cosentino) viu os seus alunos participarem, de 2 a 8 de maio de 2023, na mais recente mobilidade do projeto Erasmus + intitulada “Food for Thought”, que decorreu em Marsala, em conjunto com escolas parceiras Mosa- RT College Heilig Kruis-Sint-Ursula B da Bélgica, IESMaria Galiana da Espanha, Escola Secundária Vitorino Nemèsio de Portugal.

O projeto é dedicado ao estudo de processos éticos relacionados à produção e consumo de alimentos, métodos europeus de produção, embalagem de alimentos e políticas por trás de datas de validade e desperdício de alimentos. O estudo desses temas foi feito em inglês, após uma série de encontros com especialistas e especialistas do setor, entre eles a professora agrônoma Antonella Injani, que abordou o tema “Agricultura sustentável: desenvolvimento do futuro” e a Dra. Gloria Baracco, uma nutricionista, que ajudou os alunos a criar um livro de receitas para combater o desperdício “o processo de jogar na panela, não no lixo”; doutor. Joseph

Barbera, médica veterinária e especialista em “Inspeção de Alimentos de Origem Animal” que falou sobre a implementação de sistemas de gestão de segurança alimentar.

Além disso, no que diz respeito ao desperdício alimentar, os alunos reuniram-se com o Padre Francesco Fiorino e com representantes do Banco Alimentar Ocidental da Sicília Onles, que discutiram temas relacionados com a doação e distribuição de produtos alimentares para fins de solidariedade social.

Os alunos, liderados pela coordenadora professora Rossella Pepitone e outros professores da equipe (Roberta Impicischi, Daniela Gennaro, Giuseppe Todaro, Valeria Trapani) criaram uma série de vídeos, livros de receitas e apresentações em Power Point sobre desperdício de alimentos e também diversas apresentações dedicadas ao nossa Terra, em inglês.

Durante a semana em Marsala, decorreu uma visita ao município, onde o autarca recebeu uma delegação das três cidades e conheceu todos os alunos do ensino secundário envolvidos no projeto. Visita guiada ao centro histórico, Museu “Paglio Anselmi” e Parque Arqueológico, visita às Caves Pellegrino, passeio de barco

Lago Stagnone e, finalmente, as excursões a Mothia e Palermo.

Dado o tema em torno do qual o projeto gira, uma colaboração frutífera foi desenvolvida com o Instituto de Estudos Ismaili “Abele Damiani” em Marsala, permitindo-nos aprofundar tudo neste campo graças a uma visita guiada pelo Dr. Marsala, com ênfase em orgânicos cultivo e cultivo em estufas, além de um almoço no refeitório do restaurante educativo do Instituto Damiani, com cardápio especialmente elaborado a partir de receitas resgatadas da tradição siciliana, anti-desperdício, que permitiu conhecer os típicos recursos do nosso aplicativo de estudo de tópicos de culinária.

A participação no projeto, junto a parceiros de diversos países, graças a insights, estudos, pesquisas e encontros com especialistas, permitiu que os alunos olhassem para a questão da alimentação de forma ética e consciente e descobrissem conceitos e práticas como os de sustentabilidade e a economia circular. Os alunos aprendem a fazer a diferença nos hábitos quotidianos, a olhar para o futuro, a focar-se na forma como cultivamos, distribuímos e consumimos os alimentos, a encontrar soluções práticas, a avaliar a sustentabilidade numa perspetiva económica, ambiental e social e a comparar as suas próprias boas práticas e casos estudos com estes, muitas vezes diferentes, de outros países participantes no projeto, com o objetivo de desenvolver uma cidadania ativa a nível europeu e o seu papel na mudança da sociedade.