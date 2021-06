Eficácia da vacina Pfizer após a primeira e segunda doses: estudos recentes

e a Sérum Mais injeções em Itália. Está localizado em torno de Pfizer. Das 33.604.534 doses administradas, 30.921.949 doses foram administradas. E o número aumenta se você olhar Estados Unidos da América: No exterior, 77.254.175 pessoas já receberam duas doses do medicamento desenvolvido pela empresa alemã BioNTech. No entanto, muitos ainda aguardam a segunda injeção. Vários estudos foram publicados recentemente sobre a eficácia da vacina após a primeira e segunda doses: na América, Reino Unido e Israel. Portanto, pode ser útil ver as diferenças e em quais casos os dados correspondem.

Combinação de vacinas, efeitos colaterais: comparação com Astrazeneca ou Pfizer / Moderna Booster

AstraZeneca é eficaz contra a variante delta, dados britânicos: ‘Com duas doses -92% de hospitalização e sem mortes’





Eficácia após a primeira dose

Uma única dose de Pfizer é 52,4% eficaz na proteção contra COVID-19 com sintomas . Este é o resultado estúdio (Dezembro de 2020) da Food and Drug Administration, o órgão governamental dos EUA que trata da regulamentação de alimentos e produtos farmacêuticos. Mas 52,4% inclui 11 dias antes de ativar a proteção após a primeira dose, que geralmente começa cerca de duas semanas depois – portanto, a verdadeira porcentagem pode ser maior. O valor verdadeiro pode variar entre 29,5% e 84,5%, de acordo com documentos da Food and Drug Administration. Um estúdio Scotsman publicou no The Lancet, no entanto, que 28 dias após injetar uma única dose da vacina da Pfizer, ela foi 91% eficaz contra hospitalização. finalmente Procurar Israel demonstrou que a vacina Pfizer protege 54% da Covid, dos dias 13 a 24 após a vacinação.

no artigo Segurança e eficácia da vacina BNT162b2 mRNA Covid-19 Publicado no New England Journal of Medicine em dezembro passado, Para a vacina Pfizer-BioNTech, uma eficácia de 52 por cento foi relatada entre o momento da primeira e da segunda doses . Mas a eficácia da vacina após a primeira dose pode na verdade ser ainda maior: uma análise feita por cientistas no Reino Unido estimou que a eficácia da vacina estava mais perto de 89-91% 15 ou mais dias após a primeira dose.

Eficácia após a segunda dose

Com base em estudos realizados pela Pfizer-BioNTech, Eficácia da vacina uma semana após a segunda dose 95% . Assim, é capaz de prevenir a doença de Covid. Os números diferem das variáveis. De acordo com dados coletados pela Public Health Scotland e publicados no The Lancet, pelo menos duas semanas após a segunda dose da vacina Covid, a proteção da Pfizer contra a infecção é de 92% para a variante alfa, enquanto é de 79% contra a variante delta. Já para a vacina Oxford / AstraZeneca, a proteção varia de 73% a 60%, respectivamente.