Fluxos financeiros da UE sob estreita supervisão

Enquanto a União Europeia deu luz verde aos primeiros planos da próxima geração da União Europeia – começando por Portugal e Espanha – para reavivar as economias dos Estados membros que enfrentam dificuldades devido à pandemia (750 bilhões de euros no total, dos quais 390 bilhões são em subsídios não reembolsáveis), desde 1º de junho passado – em paralelo – o órgão judicial criado para identificar lacunas no orçamento do grupo entrou em funcionamento. Concebida em 2017, a EPPO (Procuradoria Europeia) foi iniciada após a obtenção da luz verde do Parlamento e do Conselho da União Europeia e tem a missão específica de combater todos os fenómenos de corrupção, fraude e branqueamento de capitais que surgem nos Estados-Membros (somos falando de cerca de três mil casos por ano a médio e longo prazo, ou seja, quando o dispositivo está totalmente operacional) Perdas financeiras da UE devido apenas à fraude ao IVA – de acordo com estimativas do Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) (um serviço do Comissão Europeia) – 50 mil milhões de euros. Outras perdas de 500 milhões serão o resultado de ações criminais. Em suma, estes números têm um impacto significativo nos orçamentos europeus.

Após um longo procedimento de seleção, a procuradora-geral Laura Kudrota Kovici foi chamada para chefiar o gabinete do procurador comunitário. A romena, já responsável pela DNA – o departamento nacional de combate à corrupção do seu país – poderá beneficiar da cooperação de 22 procuradores (um para cada Estado-Membro). A Procuradoria Europeia foi criada como um órgão independente e tem sede no Luxemburgo. As expectativas sobre a nomeação de Covsey são altas nas câmaras superiores de Bruxelas. Em seu país, uma juíza de instrução julgou e prendeu centenas de políticos, funcionários públicos, representantes do judiciário, administrações municipais e esportivas por crimes como corrupção e abuso de poder. Numa entrevista recente, a presidente da Comissão de Controlo Orçamental do Parlamento Europeu, Monica Holmeyer, sublinhou a “grande eficiência e coragem” que Kovici demonstrou na luta contra a corrupção no seu país, “ela fará um excelente trabalho”. READ Alberto Fernandez na Europa, bem como a França com a Argentina em dívida

Por sua vez, a promotora disse recentemente à mídia internacional que desejava usar sua experiência profissional “no interesse de um promotor forte e independente”. Os 22 procuradores nacionais, que trabalharão para a UE no Luxemburgo, trabalharão como uma “equipa”, com mais 88 procuradores autorizados nomeados para os vários procuradores nacionais. Esses juízes, essencialmente, trabalharão em nome da EPPO e terão as mesmas habilidades que seus colegas de diferentes países em questões de investigação, acusação e acusação. Também foram estabelecidos montantes específicos que irão determinar as ações dos próprios procuradores europeus: para justificar a abertura de um inquérito, o prejuízo para a UE deve ascender a pelo menos 100.000 euros, respectivamente 10 milhões em conexão com a fraude no “IVA” .

O Ministério Público Europeu terá um montante financeiro de pouco menos de 50 milhões de euros por ano. No entanto, nem todos os países da UE aderiram à EPPO: Polónia, Hungria, Suécia, Dinamarca e Irlanda não participam no projeto da superpotência. Até a Eslovênia, por meio de seu populista primeiro-ministro Janez Jansa, bloqueou a nomeação de dois promotores externos que o investigaram. No entanto, a EPPO está nos alicerces e está pronta para sinalizar um ponto de viragem nas investigações internacionais.

