Borsa Italiana, comentando a sessão de hoje (17 de junho de 2021)

Um dia difícil para as ações bancárias. Stellantis subiu, após dados para registros na Europa em maio de 2021. Brilhante estreia do ATON Green Storage na AIM Itália

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles encerraram a sessão com mudanças parciais. Em Avary Square, um dia nervoso para os títulos do setor bancário, após a correção sofrida no dia anterior. Stellantis subiu, após dados sobre registros na Europa em maio de 2021.

O FTSEMib E sofreu uma queda de 0,21%, para 25,714 pontos, depois de ter oscilado entre uma queda de 25.671 pontos e uma alta de 25.794 pontos. O FTSE Italia todos participaram Perdeu 0,23%. Diferenças fracionais para Chapéu médio FTSE Italia (-0,16%) para A estrela da FTSE Italia (+ 0,26%). Na sessão de 17 de junho de 2021, o valor negociado subiu para 2,59 bilhões de euros, ante 2,22 bilhões na quarta-feira. 622124605 ações (517,930293) foram negociadas na sessão de quarta-feira.

às 17.40 Bitcoin Custou 39.000 dólares (cerca de 32.500 euros).

Ele Ela Espalhar Btp bond Ele oscilou em torno de 100 pips.

EU ‘euro Caiu abaixo de $ 1.195. Isso foi mencionado por Luca Tobaji – estrategista de investimentos CFA da Invesco – Reação do dólar ficou clara sobre os indicadores de política monetária do Federal Reserve. “O euro perdeu 1% estável em duas horas, a maior parte do movimento nos primeiros 30 minutos”, disse o especialista.

Dia difícil para ações bancárias, depois de fazer a correção no dia anterior.

. desempenho positivo UniCredit (+ 0,27% € 10.472).

No entanto, em vermelho, BancoBPM (-0,41% a € 2.896) e Banco de Papel (-0,73% a 1,9665 euros).

Em vez disso, aproveitou as instalações. flexão Enel (-1,63% 8.079 euros).

Stilants Recebeu menos de meio ponto percentual (+ 0,34% para € 16.958). A ACEA (União Europeia de Fabricantes de Automóveis) anunciou que em maio de 2021 foram registrados 891.665 carros na União Europeia, um aumento de 53,4% em comparação com 581.186 carros no mesmo período de 2020. As vendas de Stylantis também aumentaram acentuadamente em maio de 2021: registrado O grupo de carros nascidos da fusão entre FCA e PSA, no mês passado, saltou 49,1% nas matrículas com 199,775 carros vendidos; Como resultado, a participação de mercado da Stellantis na Europa atingiu 22,4%.

Autogrill Ainda entre os heróis da Piazza Avari. O estoque caiu 0,93% para 6,39 euros, enquanto o estoque caiu 0,93% para 6,39 euros direitos Perderam 5,12% para 0,93 euros.

As compras continuaram você gostaria de (+ 6,52% 56,35 euros)O que reverteu a forte alta registrada no dia anterior.

Na AIM Italia, destaque ATON Green StorageNo dia da ordenação na Piazza Avari. A ação – que estava cotada a € 4 – registrou alta de 59,5% para € 6,38.