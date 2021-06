Cristiano Ronaldo fez com que ações da Coca-Cola perdessem US $ 6,4 bilhões

Cristiano Ronaldo A história foi feita ontem. Vestindo a camisa de Portugal contra a Hungria a Euro 2020O atacante da Juventus marcou dois gols, chegando a um total de 11 gols em 5 ligas europeias de futebol. Registro. Imediatamente após a partida, ele participou de uma coletiva de imprensa em Budapeste com duas garrafas Coca Cola. Ele reagiu indignado: imediatamente os tirou com a mão e exigiu trazer uma garrafa de água (“água, não pinga”) no lugar, o que ele fez imediatamente.

Após este evento, as ações da Coca Cola caíram 1,6% para US $ 55,22. E ontem, a ação caiu mais 1%, para US $ 54,67. Em termos de capitalização, a empresa perdeu 6,4 bilhões. bem ali UEFA Corra para se proteger e observe como patrocinador From Atlanta é inestimável para permitir a realização do maior evento de futebol da Europa e lembra que tem “uma longa tradição de apoiar todos os esportes”. A Coca Cola é o patrocinador oficial da UEFA desde 1988. Por seu turno, a empresa apressou-se em anunciar que seria oferecida água aos jogadores na conferência de imprensa, para além da clássica Coca Cola sem açúcar.

Mas há um precedente embaraçoso para ganhar a Bola de Ouro 5 vezes. Em 2009, ele apresentou sua própria imagem da Coca Cola no mercado asiático. Abaixo, sugerimos o vídeo para o site:

Você deve estar se perguntando como o título pode ter perdido tanto em um acidente, em geral, tão aparentemente inofensivo. Em vez disso, o problema era sério para a empresa. Cristiano Ronaldo é um famoso especialista em saúde. Ele não bebe álcool ou refrigerantes.

para ele Instagram Ele tem 299 milhões de seguidores. Basta saber que sua postagem após a partida contra a Hungria coletou 3,5 milhões de curtidas. E em uma economia como a nossa, esse ciclo erótico sai; Claro que não. Felizmente, as coisas foram diferentes na Heineken, embora o francês Paul Pogba tenha feito o mesmo por ele, sendo um devoto muçulmano. As ações subiram cerca de sessenta centavos ontem.

Não só Cristiano Ronaldo

Dois meses atrás, Tod anunciou que Chiara Ferragni Ele será membro do conselho de administração. Desde então, as ações subiram mais de 88%, o que equivale a € 840 milhões de maior capitalização. Tudo graças ao influenciador? Em geral, sim. A jovem ostenta um negócio multimilionário, graças aos seus 23 milhões de seguidores nas redes sociais, pela primeira vez na Itália. Sua entrada no conselho de administração parece ter sido uma jogada inteligente para melhorar a imagem da marca, especialmente para aumentar seu apelo entre o público feminino mais jovem.

A economia da imagem é um fenômeno tão grande que, ao longo de semanas, muitas empresas multinacionais mudaram seu logotipo nas cores do arco-íris para aderir Mês do orgulho, ou seja, no apoio à comunidade LGBTQIA ao longo do mês de junho. Promova, pelo menos em palavras, os direitos dos homossexuais no mundo. É uma pena que essas mudanças só tenham sido descobertas em locais ocidentais, nem mesmo em regiões da Ásia e da África onde a homossexualidade muitas vezes ainda é um crime e é até punível com a morte. Em suma, eles piscam para a já persuasiva opinião pública, eles não estão de forma alguma tentando promover qualquer direito onde ele está sendo negado.

É o que nos ensina o caso Coca-Cola Cristiano Ronaldo. Outras vezes, é possível que a empresa tenha divulgado um comunicado sobre o incêndio contra um jogador que se permitiu ser retirado de um produto que patrocinava o seu evento. E ele obteria todos os seus direitos. Mas na era da mídia social, não podemos nos dar ao luxo de falar.

Os usuários, não apenas os seguidores do CR7, reagiram com fúria no caso do ataque da Coca Cola. O dano à imagem se tornará mais difícil. E então, todos devem fingir concordar com as razões das outras pessoas. O pensamento crítico e detalhado não é permitido. Somos todos “verdes”, pelo orgulho, pelo direito de todos, desde que nos deixem em paz para fazer negócios (mesmo que sujos) como sempre. É a economia da foto, baby!

