Ecobonus, um plano de três anos chegando (finalmente)?

O Ecobonus deve ser revisto. Chegou a hora, mas esperamos resultados melhores que os episódios anteriores. O ministro Adolfo Orso anunciou finalmente um plano trienal. Chega de esperas intermináveis ​​e ligações de última hora, especialmente para recompensas de wall box, mas sim de um plano que permite planejar vendas e compras.

US$ 1 bilhão para um bônus ambiental que também financia motores poluentes

Abster-se de oferecer incentivos para carros elétricos é frequente, mas os mil milhões disponíveis no fundo Ecobonus foram para carros elétricos a bateria. Apenas 250 milhões – Incluindo táxis e veículos comerciais – em comparação com os 440 milhões de dólares que lhes foram atribuídos Euro 6 e plug-ins Que agora, no total, ainda têm 210 milhões disponíveis. Não gasto.

O fundo de eletricidade de US$ 200 milhões acabou em menos de 9 horas. Existem muitos deles Ela permaneceu seca Os métodos de reserva não eram transparentes.

É necessário planejamento para evitar o caos no mercado. O Ministro Orso anunciou que estava na mesa designada para carros 7 de agosto Ao Ministério de Projetos”Forneceremos diretrizes para os próximos planos de incentivo, que… Espero que eles possam continuar por três anospara permitir b Melhor programação Na compra de um carro pelos nossos colegas consumidoresInfelizmente, existe a palavra “Espero” que não nos permite levantar as taças e fazer um brinde.

Bônus Ambiental de Balanço

Ministro Urso Este anúncio ocorreu à margem da reunião da Assogasliquidi realizada na sede do departamento em Roma. Ele prometeu que no dia 7 de agosto iria “a O primeiro resumo do sucesso do plano de incentivos O que conseguimos. As medidas têm sido eficazes, tanto em termos de electricidade como de outros tipos (na verdade, ainda há 210 milhões de dólares para gastar – ed.). Eles tiveram um desempenho especialmente bom no apoio às classes de renda mais baixa (aqui estão os dados – nota do editor)“.

Plano Plurianual Ele também já foi questionado antes Henrique (Sindicato dos Fabricantes de Automóveis Estrangeiros que operam na Itália): “O governo deve indicar uma estratégia clara de apoio à transição o mais rapidamente possível, Com um horizonte de 2 a 3 anospara permitir que consumidores e empresas planejem suas compras e enviem e-mailsEvitar que paradas e partidas causem maiores danos ao mercado“.

É triste pensar que o incentivo aos barcos eléctricos – são apenas 3 milhões – foi aprovado em 2022 e ainda não está disponível para os cidadãos que queiram converter o seu barco para eléctrico.

