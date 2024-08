Klarna, empresa sueca de fintech, quer demitir metade de seus funcionários para substituí-los por inteligência artificial

Este ano, a empresa, que estava com prejuízo mas prestes a abrir o capital em Wall Street, substituiu cerca de mil funcionários por inteligência artificial. Para o CEO Siemiatkowski, “a IA reduz a resolução de problemas de 11 para 2 minutos”.

A proibição de substituição de trabalhadores por inteligência artificial entrou em colapso? Está em colapso? talvez. É certo que a questão já está no abismo há muito tempo Sebastião SiemiatkovskyCEO da Klarna, uma empresa sueca de fintech especializada em parcelamento de compras online. A empresa, que sofre prejuízo mas está prestes a ser listada em bolsa, anunciou durante a apresentação de contas no dia 26 de agosto que pretende substituir metade de seus funcionários por inteligência artificial, que já passou de 5 mil para 3,8 mil no ano. ano passado. ano (em 2023 eram 5.441). Enquanto isso, circulam rumores sobre tentativas de removê-lo Michael Valtero braço direito do cofundador da fintech Victor Jacobsonpelo Conselho de Administração, que se reunirá em Assembleia no dia 28 de agosto.

Visão do CEO Em mais de uma ocasião o CEO Sebastião Siemiatkovsky Ele elogiou a inteligência artificial como uma ferramenta para melhorar os custos da força de trabalho. O corte mais significativo ocorreu em maio passado, quando Siemiatkovsky – através de uma mensagem pré-gravada mostrada numa videochamada – despediu 700 pessoas, cerca de 10% da força de trabalho. Agora, o CEO apresenta estes cortes como um ponto forte “Nosso assistente Ai realiza o trabalho de 700 funcionários, reduzindo o tempo médio de resolução de problemas de 11 para dois minutos e mantendo os mesmos padrões de satisfação do cliente”, afirma..











































































































O impacto da IA ​​nas contas Também como resultado das demissões, a empresa aumentou seu volume médio anual de vendas de US$ 400 mil para US$ 700 mil em um ano e registrou um crescimento de 93% nos EUA. Agora, o CEO pretende reduzir ainda mais o pessoal, porque, afirma, “não só podemos fazer mais com menos, mas também podemos fazer mais com menos”. O plano de layoff ainda não foi agendado mas a intenção foi anunciada tempos financeiros, Empregará aproximadamente 2 mil pessoas nos próximos anos. Os funcionários de atendimento ao cliente e marketing serão substituídos pela IA, enquanto engenheiros e personalidades com perfis específicos continuarão a ser uma força atrativa.

O que é Klarna hoje e para onde vai Foi lançado em 2005 com o sistema Compre agora, pague depoisou seja, um parcelamento sem juros para pagamentos de compras online, a fintech começou a crescer no mercado durante o lockdown, a ponto de atingir uma avaliação de US$ 46,5 bilhões em 2021. Porém, em apenas alguns meses, depois de um plano de crescimento excessivamente ambicioso nos Estados Unidos, a Klarna registou enormes perdas, reduzindo o seu valor para 6,7 ​​mil milhões de dólares no final de 2022. Desde então, o CEO Sebastian Siemiatkovsky traçou um plano que visa, por um lado, diversificar as ofertas e promover taxas de até 3,58% e por outro lado reduzindo pessoal e substituindo-as por inteligência artificial para reduzir custos. Por ocasião da apresentação das suas contas semestrais, a empresa anunciou que reduziu as perdas de crédito em 32%, atingindo 3,8 mil milhões de coroas suecas em 2023 (349 milhões de dólares). O prejuízo líquido será agora de 2,5 mil milhões de coroas suecas (241 milhões de dólares) em 2023. A avaliação do IPO da empresa fintech está agora estimada entre 15 mil milhões e 20 mil milhões de dólares. READ Quais são os dispositivos mais caros?



