Fitch promove a Itália, confirmando a classificação

Houve muita espera pelo veredicto Fitch Na classificação da Itália. Chegou na noite de sexta-feira: confirmado Triplo B Com perspectiva estável, manteve o mesmo rating de 10 de novembro. Boas notícias para o nosso país, com a dívida pública italiana a passar mais um teste, depois das últimas semanas: confirmação do S&P (BBB, perspectiva estável) e do Dbrs (BBB, perspectiva estável). Agora resta apenas a decisão da Moody’s, marcada para 31 de maio. A emissão anterior, datada de Novembro passado, foi Baa3, com o outlook elevado de negativo para estável.

A Fitch indica no seu relatório que a classificação da Itália “Apoia ele Economia ampla, Diversos E propaganda Alto valor agregadode pertencer aZona Euro E de Instituições fortes“ . Além disso, a agência notou o apoio popular ao governo Meloni “Continua forte e fornece uma plataforma para o planeamento económico e financeiro a médio prazo.” .

O défice orçamental da Itália “cairá para 4,7% do PIB este ano (previsão do governo de 4,3%) de 7,4% em 2023 devido à eliminação gradual do superbónus e às mudanças nos seus cálculos de acumulação para dinheiro”, escreveu a Fitch. A Fitch ressalta que o custo da recompensa superior é precisamente, “O peso da dívida pública foi colocado numa trajetória ascendente na nossa previsão de base porque irá alimentar os padrões da dívida ao longo dos próximos 10 anos à medida que as dotações forem retiradas.”

Para a agência, “a redução do espaço fiscal devido a gastos com superbónus superiores ao esperado poderia aumentar as tensões entre os partidos da coligação”. Como se sabe, o executivo de centro-direita afirmou recentemente que a prorrogação de algumas das medidas fiscais pontuais introduzidas em 2024 (equivalente a 0,7% do PIB) seria uma das suas prioridades. No entanto, a Fitch alerta: “Pode ser difícil implementar sem medidas de compensação, dadas as restrições impostas pelas regras fiscais da UE.”

Como foi o desempenho dos mercados de ações?

A Piazza Affari fechou em leve queda (FTSE Mib -0,15% a 33.678 pontos) depois que surgiram notícias de que 175 mil novos empregos foram criados nos EUA em abril, um número certamente inferior às estimativas dos analistas de 238 mil unidades. Em março, foram criados 315 mil novos empregos. A taxa de desemprego, que era de 3,8% em Março, aumentou ligeiramente para 3,9%, contra as expectativas dos analistas que estimavam que se manteria inalterada. Que consequências poderá ter um mercado de trabalho menos robusto nos EUA? Reforça as expectativas de que a Fed seja capaz de romper o impasse e começar a cortar as taxas de juro. Quanto aos restantes mercados europeus: Paris e Frankfurt avançaram 0,84% e 0,69%, respetivamente, enquanto Londres subiu 0,48%.



Wall Street fechou em alta: Dow Jones +1,18%, Nasdaq +1,99%.