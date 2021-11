Rivian, pontuação do Ipo da picape elétrica: + 38% na demarcação, carro anti-Tesla já vale mais que Ford e GM

Ouça a versão em áudio do artigo

Rivian Cars, fabricante de caminhões elétricos, utilitários esportivos e vans de propriedade de 20% da Amazon (que encomendou 100.000 desses caminhões há dois anos) e 13% da Ford turboalimentada em Wall Street em seu primeiro dia de negociação. Título: + 38% no preço IPO de $ 106, capitalização de $ 93 bilhões, mais do que GM e Ford. E muito mais do que outros grandes nomes como BMW, Stellantis ou Ferrari. Mas também à frente das três startups chinesas Nio, Xpeng e Li Auto.

Nas trocas posteriores, após tocar também em 104 bilhões e 119 dólares, o estoque se recuperou, oscilando entre + 26% e + 33%.

Rivian avaliou as ações, em sua oferta pública inicial, em US $ 78 por ação, para um aumento de quase US $ 11,9 bilhões, o sexto maior já no mercado americano. A capitalização do novo aluno se compara a US $ 27,6 bilhões em janeiro, após uma rodada de financiamento de US $ 2,65 bilhões. Exploração, enquanto Wall Street viu todos os principais indicadores em vermelho devido à inflação Subiu para 6,2% ano a ano.

Atrás do fabricante da Califórnia, também como valor de mercado Lucid, a casa americana controlada pelo fundo de riqueza soberana saudita (Fundo de Investimento Público que investiu 1,6 bilhão de dólares). Lucid será produzido a partir de 2024 diretamente no Reino. No entanto, Rivian também tem um investidor saudita, Abdul Latif Jameel, um grupo de distribuição da Toyota, com sede em Jeddah e que leva o nome de seu fundador. Hoje ele é comandado por seus filhos: ele possui aproximadamente 114 milhões de ações da Rivian, adquiridas por meio de $ 303 milhões em ordens judiciais datadas de 2018.

De Rivian, a primeira pickup elétrica do mundo

Até US $ 5 bilhões em ações de IPO foram para investidores, incluindo Amazon, T. Rowe Price, Coatue Management, Franklin Templeton, Capital Research Global Investors, D1 Capital, Third Point Investors e Blackstone Inc. e Dragoneer Investment Group e Soros Funds. O show foi liderado pelo Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan Chase, com mais de 20 bancos listados na capa do prospecto.