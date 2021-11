“Queda acentuada de safra em relação a 2020, mas com excelente qualidade”

As castanhas estão de volta às nossas mesas com uma colheita, no entanto, Ravenna Hills está em declínio acentuado em comparação com 2020, mas com frutas saudáveis, de bom tamanho e de excelente qualidade. É o que resulta da observação de Coldiretti que estima que a fruta que é o símbolo do outono tem uma produção inferior à da safra anterior, em algumas áreas quase reduzida pela metade devido à seca do verão.

Espera-se um retorno em algumas áreas, incluindo a alta encosta de Faenza onde a Associação de Produtores do Vale do Senio e as Castanhas IGP de Mugello operaram, entre Casola Valsenio, Palazzuolo, Riolo Terme e Brisighella no passado. Extinção devido à presença da castanha de galo oriental proveniente da China. “Contra o parasita – lembra Coldiretti – uma guerra biológica em grande escala estourou com a propagação do inseto Torymus sinensis, um oponente natural que fez sua parte.”

Portanto, ainda estamos longe dos louros do passado, produzindo o que Giovanni Pascoli chamou de “árvore do pão italiano”, o símbolo do outono nos livros didáticos de muitas gerações de crianças em idade escolar. Basta lembrar que em 1911 a produção nacional de castanhas era de 829 milhões de quilos, mas há dez anos ainda era igual a 55 milhões de quilos, enquanto a produção projetada para 2021 era de apenas 38 milhões.

“Com a produção encolhendo há mais de dez anos – avisa Coldiretti – há sempre o risco de entrarmos no tabuleiro, sem sabermos, as castanhas estrangeiras vêm principalmente da Turquia, Portugal, Grécia e Espanha, visto que as importações em 2020 foram iguais a 24,3 milhões de quilos, muitas vezes é repassado como italiano, com fortes implicações nos preços pagos aos produtores ”. Daí o pedido de Coldiretti para garantir mais controles sobre a origem das castanhas à venda na Itália para evitar que todas fiquem incrivelmente tricolores. “O que é pior é a situação dos produtos manufaturados – continua Coldiretti – para os quais não há obrigação de designar denominação de origem e farinha de castanha que nem sequer sabe quantos produtos são importados sem um código aduaneiro específico.”