Dinheiro para crianças: o que está mudando com o novo bloco de dinheiro

Reduzindo o “teto” de pagamentos em Dinheiro Permitindo um máximo de € 999,99 a partir de 1 de janeiro de 2022, também incluirá mudanças significativas nos pagamentos (ou doações) dos pais para com os filhos.

Aqui está o que muda

Como lidamos com Giornale.it, quem ultrapassar esse limite é punido: isso se aplica a quem aceita dinheiro, mas também se aplica a quem paga essa quantia. O problema é que esse novo sistema também afetará o relacionamento dentro da família e também se aplicará ao dinheiro que os pais pagam aos filhos. Se por qualquer motivo for apresentado mil euros, este deve ser rastreado e justificado de forma a que não sejam aplicadas sanções e verificações por parte da Administração Fiscal.

O que fazer se o limite for excedido

Caso o contribuinte precise pagar um valor que exceda o limite especificado para uso do dinheiro, ele será obrigado a usar as ferramentas rastreie-o Como cartão de crédito, cartão de débito, cheque ou transferência postal / bancária. O limite de caixa será aplicado a todos os tipos de remessas (incluindo empréstimos e doações), independentemente do grau de parentesco (exemplo acima). O novo limite de € 999,99 será aplicado a “ Qualquer tipo de pagamento feito entre uma pessoa física (ou jurídica) e outra “Qualquer produto ou qualquer outra coisa que requeira mais de mil euros deve ser rastreado.

Por que a transferência bancária é melhor

Para ter mais certeza, laleggepertutti É sempre recomendável doar dinheiro para crianças por meio de transferência bancária: Isso porque não são raros os casos em que a Receita Federal, realizando a compra de determinado valor por pessoa de baixa renda (ou totalmente desfavorecida), pede esclarecimentos sobre a origem do dinheiro. Supondo que o filho não foi capaz de provar a origem de sua família (o que um meio de pagamento rastreável pode fazer), “ estimativa de imposto sintética A taxa de imposto é de várias dezenas de milhares de euros. Resumindo, é melhor não arriscar mais de mil euros.

Lembramos, no entanto, que nada muda nos levantamentos ou pagamentos da sua conta corrente: o limite mantém-se nos 1.500 euros porque são os movimentos que dizem respeito a uma única pessoa. É claro que em caso de reembolso, o valor total não pode ser gasto, devendo permanecer dentro dos limites estabelecidos pela nova lei (no prazo de € 999,99). Neste caso, você pode pagar com notas e cartões. As sanções punem quem paga e recebe o dinheiro sem discriminação: vão desde um mínimo de três mil euros a um máximo de 15 mil euros.