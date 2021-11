Quinta-feira, 11 de novembro de 2021 – 15:55

Startup, Poke House pretende ser lançado ao público em 2024

Pichi (anúncio): Teremos 300 lojas e seremos grandes o suficiente. Agora em breve

Milão, 11 de novembro. (Askanews) – A Poke House, startup italiana de alimentos, pretende abrir o capital em 2024, quando, de acordo com o plano do setor, 300 restaurantes devem abrir em pelo menos seis a sete países. “Achamos que é o tamanho certo para trazê-lo ao mercado, você tem que ser grande o suficiente e agora é cedo. Esse é o objetivo”, disse Matteo Picci, cofundador e CEO da Poke House, falando com Askanews à margem de um evento em Milão. 65 restaurantes Poke House estão abertos em seis países, incluindo Itália (Espanha, Portugal, França, Reino Unido e Holanda).



“Estamos trabalhando em um IPO em 2024. Temos um plano de 70 aberturas anuais e em 2024 teremos 300 restaurantes em 6 a 7 países”, explicou o gerente, que destacou que a listagem não seria eficiente para uma ‘saída ‘, pelo menos no que diz respeito aos dois sócios fundadores da empresa (o mesmo Pichi e Vittoria Zanetti).





O CEO da startup também descartou a possibilidade de uma nova rodada após um aumento de capital de € 20 milhões anunciado em abril, que elevou o valor da empresa para € 100 milhões. “Não temos nenhuma nova rodada planejada, temos um caixa positivo e não precisamos dele”, disse Pichi em breve.