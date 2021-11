“Qual é o meu arrasto”, “Leia a documentação” – Libero Quotidiano

“Dragões? Ele é um mascate.” Ele pensa assim Judd Lernerconvidado em oito e meia em La7. Aqui, a respeito de Lily Gruber, O jornalista relata os atrasos do Executivo liderado pelo ex-presidente do Banco Central Europeu: “Há duas semanas estivemos aqui para homenagear a lei do orçamento e até agora o texto ainda não é conhecido. A mensagem de Draghi neste momento é para doar dinheiro. ”

Nada de novo até agora, exceto que Lerner criticou o PM: Postergar. Está tarde. Draghi sabe quando deve ser cauteloso e acima de tudo sabe que os partidos majoritários que o apóiam são contraditórios. ”Em suma, pela assinatura de um acordo Acontecendo todos os dias Draghi, além de reformar a justiça, Você não fez nenhum outro reparo.

Mas não só isso, porque Lerner também questiona o primeiro-ministro sobre as relações com Bruxelas: “Draghi, o fiador da União Europeia, já não é suficiente.” O banqueiro tem uma opinião diferente Franco Barnabas: “Draghi tem que concordar com reformas até o final do ano para conseguir o dinheiro da UE, então haverá reformas.” “Já não o reconheço – respondeu Lerner – 27 reparações num mês e meio, mas como isso é possível?”. Aqui está a permissão do banqueiro para silenciá-lo: “Ele tem que fazer issoBasta ler a documentação para entender. ”