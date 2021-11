A Invitalia participa do GO-SME, um projeto internacional de apoio a startups e PMEs

11/12/2021 2021-11-12

Invitalia juntou-se ao GO-SMEÉ um projeto internacional financiado pelo programa Horizon 2020, que visa compartilhar experiências de parceiros na concepção e gestão de medidas de facilitação que apoiam as PME e start-ups para impulsioná-los para estágios mais avançados de desenvolvimento da inovação.

O projeto GO SME reúne agências nacionais e regionais de pesquisa e apoio à inovação em 12 países europeus que desejam compartilhar as melhores práticas e desenvolver padrões de qualidade comuns para elaborar planos para apoiar start-ups inovadores. Os parceiros irão então validar as ações propostas em uma chamada piloto que será implementada durante 2022.

O projeto foi lançado em maio de 2021, e a duração do projeto é Dois anos Ele se concentra nas seguintes atividades:

Aprender com as boas práticas já aplicadas em regimes de apoio às PME e empresas em fase de arranque inovadoras, também na prestação de serviços de coaching e mentoria;

Motivar as agências (especialmente nos países periféricos da UE) a conceber e lançar esquemas de apoio à inovação para PME e empresas em fase de arranque;

Colaborar no estabelecimento de planos de apoio nacionais / regionais e na definição de critérios de seleção;

compartilhar boas práticas de colaboração com especialistas e avaliadores;

Crie e compartilhe um pool comum de coaches e mentores;

Prestar serviços especiais para projetos selecionados por um comitê internacional independente.

Lista de parceiros – organizações financiadoras:

Agência Catalã para a Competitividade Corporativa (ACCIÓ), Espanha;

Agência Nacional de Inovação de Portugal (ANI), Portugal;

Agência de Ciência, Inovação e Tecnologia (MITA), Lituânia;

Agência de Tecnologia da República Tcheca (TA ČR), República Tcheca;

Centro Aeroespacial Alemão (DLR), Alemanha;

Centro para o Desenvolvimento de Tecnologia Industrial (CDTI), Espanha;

Projeto Estônia, Estônia,

IESE Business School da Universidade de Navarra (IESE), Espanha;

Invitalia, Itália;

Luxinnovation (LXI), Lussemburgo;

Ministério da Economia da República Eslovaca (MoE SR), República Eslovaca;

Ministério da Pesquisa, Inovação e Coordenação para Estratégia Pós-Covid-19 (MRIC), Malta;

Serviço Público Valônia (SPW-EER), Bélgica;

Rede de Regiões Emergentes da Europa (SERN), Belgio;

Escritório Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (NRDI), Hungria.

Para saber mais