Esselunga lançou uma campanha contra o aumento dos gastos básicos e cortou os preços em 6%. Todos os produtos afetados.

“O custo de vida está subindo? Estamos baixando os preços!”, Este é o slogan da campanha vencedora Esselunga contra aumento de preços Um ano com despesas básicas. De fato, o aumento dos preços das matérias-primas afeta o mercado mundial e, principalmente, os consumidores. Na Itália, após a notícia de um aumento no imposto sobre automóveis, nas contas de luz e gás, esta seria uma manobra muito contraproducente. Veja todos os produtos a preços de desconto de Esselunga.

Esselunga contra aumentos nos gastos básicos: “O custo de vida está subindo? Estamos baixando os preços!”

Para atender às necessidades dos consumidores italianos e do mercado global, long S Decidi realizar um movimento de reversão. Devido a Aumentos gerais nas matérias-primas Assim, com base nos gastos da base de clientes, a conhecida rede de supermercados lançou uma campanha visandoPreços mais baixos. No dia 11 de novembro, a campanha foi lançada em todos os supermercados Esselunga. Primeiro, os proprietários compilaram uma lista de todos esses Produtos BásicosMais afetados pelo aumento de preços. Feita a lista com os produtos típicos das compras básicas de cada cliente, eles baixam os preços em 6%. Vamos ver a lista completa de todos os produtos envolvidos.

Esselunga, 1.500 produtos com desconto para atender italianos

Para conter o aumento dos preços da indústria de matérias-primas, do trigo à energia e até mesmo sabão e produtos enlatados, Martina Caprotti NS Gabriel Villa, os chefes Esselunga lançaram um desafio. Um desafio que também representa um compromisso econômico para os clientes de renomadas redes de supermercados, afetadas pelaaumento de preço Sobre as necessidades básicas. “É hora de trabalhar para apoiar os clientes cujo consumo corre risco de estresse”, afirma o diretor da Esselunga. A campanha contra o aumento dos preços é um forte sinal para as indústrias e mercados globais com os quais Esselunga espera estabelecer um diálogo para não criar mais tensões.

A conhecida rede de supermercados cuidará de Redução Temporária de Preço da lista de preços. Entre os principais produtos que a Esselunga escolheu para o desconto: macarrão, arroz, óleo, latas e conservas, leite, molho de tomate e produtos de higiene. Cerca de 1.500 produtos terão um desconto de 6% em todos os canais de venda da Esselunga, incluindo as lojas online.

Sophia Melfi