Netflix: Preços estão subindo | Preços sobem após queda nas ações

No ano passado, já havia rumores de uma repressão ao compartilhamento de senhas: logo se tornaria realidade

Netflix, nossa plataforma de streaming mais amada nos últimos anos Resgatado do tédio mortal da quarentenasolicitações de seus usuários para devolver o favor. Já desde o ano passado ele realmente tinha Anunciar a intenção de introduzir algumas inovações para desencorajar a prática generalizada Compartilhe a senha para acessar a plataforma com pessoas fora da unidade familiar. Isso e outros fatores – como Cancelamento de muitas séries de sucesso – levou a uma maior Perda de assinantes Na última década, agora é a hora de a empresa monetizar o compartilhamento de contas também.

O fim do interrogatório, portanto, para Mais de 100 milhões de famílias O que dependia da conta de usuário pagante. Mas que opções existem para quem deseja continuar contando com a conta de outra pessoa e por quanto tempo poderá fazê-lo? Vamos ver quais planos estão disponíveis e quais opções de preços podemos esperar este ano.

A pressão nas contas conjuntas está chegando muito perto

Depois de meses de discussões, nas quais também presenciamos A renúncia do ex-CEO Historiador Reed Hastings, a Netflix está começando a explicar como compartilhar uma senha. Também impulsionado pela pressão dos concorrentes, após proliferação de plataformas de transmissão Proprietários nos últimos anos, colocaram Um termo claro para compartilhamento gratuito Da senha: março de 2023.

Na mesma conferência em que Hastings passou o bastão para Peters e Sarandos, a Netflix reiterou aos acionistas seu desejo de seguir em frente. Extensão de políticas já testadas Em países como Chile, Costa Rica e Peru. O modelo de negócio praticado até agora não é mais rentável e sustentável:

O compartilhamento de contas em grande escala (mais de 100 milhões de domicílios) prejudica nossa capacidade de longo prazo de investir e melhorar a Netflix, bem como de expandir nossos negócios.

Embora nossos Termos de Uso limitem o uso da Netflix a uma única família, entendemos que essa é uma mudança para membros que compartilham suas contas de forma mais ampla. “

O que há de novo: Ainda vale a pena assinar?

Além dos planos clássicos Basic, Standard e Premium – que alguns consideraram muito caros para o serviço oferecido – a Netflix oferecerá novos recursos para conter a esperada oposição que será desencadeada pelo push to share. Após os países de teste, os novos recursos serão gradualmente estendidos No mundo todo:

“Estamos prontos para lançá-lo neste trimestre. Vamos lançá-lo de forma um pouco mais espetacular enquanto trabalhamos em lotes de países. Mas realmente veremos isso nos próximos trimestres.”

Compartilhamento de senha paga

As maiores inovações feitas dizem respeito, de fato, Compartilhamento da senha com usuários “extras”:

À medida que lançamos o compartilhamento pago, os assinantes em muitos países também terão a opção de pagar mais se quiserem compartilhar o Netflix com pessoas com quem não moram. “

Como exatamente isso funcionará? Incluirá o compartilhamento com contas infantis que não fazem parte da família ou Pague uma pequena taxa adicional. A empresa ainda não explicou exatamente quanto custará para adicionar usuários adicionais, mas se adotar a política que foi testada nos países de teste, isso pode significar Cerca de um quarto do preço do plano padrão. Podemos assim esperar que o preço rondará os 3 euros por utilizador adicional.

serviço é capaz de Assuma a conta de casa Examine endereços IP, IDs de dispositivo e atividade de conta de dispositivos conectados a essa conta. Mas como a Netflix vai “capturar” cambistas freelancers?

Se sua conta for constantemente acessada de fora de sua casa ou de um dispositivo não associado à sua conta, A Netflix pedirá ao proprietário principal para verificar Esse pedido já está vindo de lá, enviando Código de verificação 4 dígitos para o endereço de e-mail ou número de telefone associado à conta principal, a serem inseridos em 15 minutos.

Assinaturas mais baratas com anúncios

Outro teste feito em países da América do Sul é a possibilidade de assinar um plano mais barato, com intervalos comerciais enquanto você assiste. Este plano, denominado Base com publicidadedisponível a partir de novembro de 2022 Mas não teve o sucesso que a Netflix esperava Apenas 80% dos espectadores esperados.

Se você está se perguntando se é possível fazer uma combinação desses dois novos recursos, é muito improvável. Preços adicionais para membros estarão disponíveis apenas nos planos Standard e Premium, que permitem mais de um stream por vez. Se a Netflix cumprir com as normas aplicadas nos testes, Você não poderá compartilhar o Plano Básico com Anúncios com outros membros.

Enquanto você espera para acertar o posto pago para chegar à Itália também, aconselhamos Fique bom logo Todas as séries salvas e depois esquecidas na minha lista.