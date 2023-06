A falência imediata da empresa

Esses utensílios de cozinha estão em todos os Estados Unidos, mas com o interesse, as vendas também aumentaram

Segunda-feira Falência declarada Em Houston, a Instant Brands, fabricante americana de utensílios de cozinha conhecida sobretudo pelo Instant Pot, um tipo de processador de alimentos que virou moda nos últimos anos, principalmente nos Estados Unidos (na Itália nunca foi tanto) .

A empresa existe desde 2009 e teve muito sucesso nos últimos anos, com Instant Pots se tornando extremamente popular. Em 2019, também atraiu a atenção da Cornell Capital, uma empresa de private equity (ou seja, empresa de financiamento de investimentos) que a comprou por US$ 2 bilhões. Porém, em poucos anos, a moda perdeu força, a epidemia chegou e a inflação reduziu o poder de compra. Hoje, a empresa tem uma dívida de US$ 500 milhões e foi forçada a declarar falência.

Um Instant Pot é uma panela de pressão elétrica, um “fogão lento” (ou seja, um desses dispositivos para cozinhar as coisas muito lentamente para obter certos efeitos de cozimento, alcançáveis ​​​​apenas em restaurantes: basicamente o oposto de uma panela de pressão), uma panela de arroz e um iogurte criador. O principal atrativo é que exige muito pouco para cozinhar coisas que normalmente levariam muito tempo, característica geral das panelas de pressão, possui vários sistemas de segurança e uma interface bastante amigável até para quem não confia em panelas comuns ou panelas de pressão incomuns. Certifique-se de como lidar com isso.

Quando a Instant Pot foi lançada, o mercado de panela de pressão elétrica já era bem desenvolvido na China, mas não nos Estados Unidos e Canadá, país dos criadores. Em 2010 foi vendido para o mercado norte-americano Cerca de 300.000 panelas de pressão elétricasEm 2015, o ano em que a Amazon realizou seu primeiro Prime Day e colocou o Instant Pot em itens com grandes descontos, eles somaram mais de três milhões. A Amazon é onde a maioria dos potes instantâneos são vendidos.

As vendas caíram nos últimos anos, em parte devido à passagem da moda, em parte devido à chegada de outros produtos da moda ao mercado (como as fritadeiras de ar) e também devido à inflação dos últimos meses e aos aumentos generalizados dos preços de vida que limitaram consumo. A empresa registrou vendas de $ 344 milhões em 2022, 50% abaixo dos $ 758 milhões em 2020. O declínio continua este ano também, e as vendas do primeiro trimestre foram 22% menores que no ano passado.

Esta tendência colocou a empresa em grandes dificuldades, que ao longo dos anos não conseguiu trazer outros produtos de sucesso para o mercado, essencialmente colocando tudo no Express Pot enquanto vendia outros produtos bem conhecidos, como as louças Pyrex. Em 2019, produziu sua própria airfryer, porém De acordo com analistas Já era tarde e o mercado norte-americano já estava maduro.

A quebra das vendas, o aumento dos custos de produção associados aos elevados preços das matérias-primas e às dificuldades de abastecimento pós-pandemia, para além de alguns movimentos equivocados de gestão, colocaram a empresa numa situação financeira difícil, ao ponto de se arrasta há meses. Ele estava trabalhando com vários consultores em um grande plano de reestruturação corporativa. Desde 2020, já demitiu 15% de seus funcionários, que hoje somam 1.900.

Continuar a postar