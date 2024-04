Carro TPL, adeus seguro obrigatório: já está integrado nestes veículos

Como sabem, o pagamento do seguro automóvel é obrigatório para quase todos os veículos que circulam, mesmo que haja exceção para estas categorias. Para eles, a obrigação de seguro não se aplica.

a carrinho Para que seja compatível e, portanto, capaz de “perambular” pela rua, deve ter um caráter próprio Seguro ativoQue protege o veículo, o condutor, os passageiros e aqueles que os rodeiam fora do veículo. Na verdade, é uma boa ideia carro rcCorretamente dispostos, ao escolher os limites, você poderá dormir em total tranquilidade em caso de acidente ou danos a terceiros.

Entre outras coisas, as apólices de seguro atuais oferecem uma série de benefícios Extras Para aquela regra que realmente fará você respirar aliviado. Por exemplo, você pode ter seguro contra vandalismo, roubo, incêndio, além de assistência jurídica, além de guincho, etc.

Tenha em mente que quase todos os carros que entram na estrada deveriam ser assim É mandatório O segurado, para evitar sanções legais e criminais em caso de acidente ou fiscalização rodoviária. No entanto, para estes compostosAdeus À Motor TPL, onde já foi incorporada na apólice. Por estas poupanças garantidas, estamos a falar de 500 euros por ano.

Diga adeus à responsabilidade do seguro automóvel para estes veículos

Antes de revelar os veículos que possuem seguro integrado, gostaríamos de falar com vocês sobre aqueles que possuem seguro integradocarro rc Para cumprir, você deve pagar com precisão. Entre outras coisas, algumas diretrizes também foram alteradas, com base no decreto recente. Portanto, além dos carros normais, o seguro deve ser pago Para todos Veículos automóveis que se desloquem no solo mas não sobre carris, e cuja velocidade exceda 25 km/h, bem como os veículos com peso superior a 25 kg e cuja velocidade exceda 14 km/h, qualquer reboque, atrelado ou não a um veículo automóvel e, finalmente, veículos elétricos leves.

Além disso, todos os veículos acima mencionados deverão estar obrigatoriamente segurados, independentemente da sua natureza. Fixo ou móvel. Isto é para tratar aqueles casos graves em que os carros estacionados na garagem foram utilizados sem seguro, o que levou a que isto acontecesse acidentes À custa de terceiros. A multa para quem não cumprir estas regras varia entre 866 euros e 3.464 euros.

Existem exceções

Como acontece com todas as coisas, mesmo por precauçãoseguro Existem exceções, onde alguns veículos não necessitam de ativar nada, nomeadamente um carro RC Já integrado. Consideremos os casos detalhadamente. Todos os veículos recuartemporariamente ou não, pelas autoridades competentes, cuja utilização é portanto proibida, não têm de pagar o imposto.

Além disso, mesmo quando o veículo não está disponível para uso Transporte Finalmente, quando o carro estava pendurado Por decisão da própria seguradora. Nestes casos não tem de pagar nada, pelo que a poupança está naturalmente garantida, e teremos de saber se depende ou não desse carro.