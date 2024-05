Enid, Itália fala português e investe em turismo de luxo na América do Sul – Il Golfo 24

Itália investe no turismo de luxo na América do Sul Pela primeira vez na Iltm na América do Sul, 12 empresas líderes de viagens estão se unindo para criar novas tendências turísticas, não apenas para turismo de retorno, mas também para passeios de alto custo. Em 2023, a chegada de latino-americanos à Itália aumentará +58,4% em relação ao ano anterior. As dormidas e as despesas com turismo também aumentaram +44,8% e +83,0%, respetivamente.

Os passageiros do Brasil (36,1%), do México (20,8%) e da Argentina (19,3%) são os que mais contribuem para a receita, com os gastos totais representando 76,0% do total.

A receita associada às viagens de férias em Itália provenientes destes 3 mercados é de 900 milhões de euros, um aumento de aproximadamente +80% em relação a 2022 e 64,2% da receita global.

A escolha do alojamento de férias recai sobretudo sobre os hotéis e aldeamentos turísticos. Entre estas instalações de alojamento, o peso da despesa aumentou de 74,8% em 2022 para 76,4% em 2023, enquanto as dormidas aumentaram para 64,3% em 2023, face a 52,0% no ano anterior. (Fonte: Gabinete de Investigação ENIT com base em dados do Banco de Itália). Em 2023, chegaram à Itália cerca de 404 mil passageiros aeroportuários dos principais países da América Latina, um aumento de +52,4% em 2022. A maior concentração de chegadas ocorre no final da primavera, entre maio (11,0% dos fluxos totais) e junho (10,5%). ) e em julho (11,3%) e setembro (12,1%).

82,5% das reservas são para voos de volta. As pessoas viajam principalmente em pares (37% das reservas) e em classe económica (85,0%).

Em detalhe, são 202 mil aeroportos do Brasil (+52,0% em 2022), 120 mil (+56,7%) da Argentina e 64 mil (+46,7%) do México.

Brasileiros reservam até 90 dias antes da partida, geralmente visitando a Itália em março, junho e setembro. A duração média da estadia é de 17/18 noites.

Os argentinos partem quase 100 dias depois de reservarem um voo para a Itália. Ficaremos quase um mês, de preferência em setembro.

A janela média de reserva para voos do México para a Itália é de 70 dias, especialmente em julho para uma estadia de 16 noites.

Nos primeiros 4 meses de 2024, foram confirmados 102 mil passageiros de 3 países latino-americanos, um aumento de +1,5% em relação ao mesmo período de 2023.

O período de reserva para uma estadia de 20 noites na Itália é de 85 dias. 56,0% das reservas foram feitas por brasileiros. (Fonte: dados do ENIT Research Office on Data Appeal, reserva via GDS).

“A Itália confirma a sua liderança no setor de luxo ao participar ativamente em feiras internacionais especiais onde o Made in Italy é a excelência indiscutível. A ILTM representa uma oportunidade estratégica para a presença italiana na América Latina consolidar a posição global da península, atrair investimentos e parcerias valiosas, e promover o Made in Italy como um símbolo de elegância e requinte.” Enid fortalece o setor com foco em outros segmentos e destinos. Num ambiente económico global cada vez mais competitivo, é essencial aproveitar as oportunidades oferecidas pelo turismo de luxo sul-americano mercado capaz de consolidar sua posição no setor”, comentou Alessandra Briande, presidente da Enid.

“A região da América do Sul tem uma classe média crescente e em expansão, o que aumenta a demanda por bens e serviços de luxo. Além disso, turistas de países como Brasil e Argentina estão cada vez mais interessados ​​em experiências exclusivas e de alto padrão na Itália. diferenciar-se da concorrência, também oferece oportunidades únicas para se posicionar como líder de mercado. Por meio de investimentos direcionados para construir infraestrutura de luxo, parcerias com marcas de prestígio e campanhas estratégicas de marketing, as empresas podem conquistar uma fatia significativa do mercado sul-americano”, afirma. Ivana Jelenic e Enid.