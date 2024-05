O calor está chegando, a temperatura está subindo como no verão, mas será que vai durar? detalhes

Mais uma mudança ocorre no clima. A temperatura sobe

O calor está explodindo e de repente já parece verão. A temperatura está subindo rapidamente e chegaremos a 30 graus Celsius nas próximas horas.

No entanto, esta situação também não durará muito desta vez.

A pressão aumentou nas últimas 24 horas e isso levou ao regresso do sol à maior parte do país, resultando num aumento generalizado das temperaturas, especialmente no Centro-Norte. No entanto, no sul, o aumento da temperatura é atualmente menos sentido devido às condições instáveis ​​que se deslocam em direção à Grécia como resultado de um giro ciclónico.

Isso fica ainda mais exposto pelo aumento do calor Sábado, 11 de maio As temperaturas são mais altas no Centro-Norte 24-25°Ccom picos ainda mais altos no interior da Toscana e nos fundos dos vales alpinos.

O pico desta fase quente, mesmo que se trate de um calor moderado, é atingido dentro de Domingo, 12 de maioQuase todo o país está coberto por um clima de final de primavera ou verão, que é muito agradável e não muito, exceto por trovoadas locais nas zonas alpinas, especialmente da tarde à noite.