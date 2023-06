Isola del Giglio, depois de 12 anos os navios estão de volta. Aí vem o World Navigator

Isola del Giglio (Grosseto), 8 de junho de 2023 – um pequeno festival Port Lille Aceitou o antigo Cruzeiro Depois O naufrágio do Concórdia. Em seguida, troca de presentes a bordo com oficiais e drink de boas vindas com o Comandante Augusto Neto. Chama-se World Navigator da Mystic Cruise Company, um novo navio de luxo de bandeira portuguesa com 98 passageiros e 118 tripulantes. Medindo 126 metros de comprimento e pesando quase 10.000 toneladas, estava ancorado fora do porto, não muito longe de onde o maciço Costa Concordia encalhou em 13 de janeiro de 2012, virando uma ilha inteira.

Para muitos cidadãos e funcionários é umemoção e ficou “com o coração partido” ao ver os primeiros passageiros desembarcarem. lanças Pisou na ilha do navio, mas de uma maneira profundamente diferente. Não molhado e assustado após o naufrágio de 11 anos e meio atrás, mas feliz e ansioso para ver a beleza da região de Giglio. Alguns foram ao forte e fizeram algumas degustações enquanto outros ficaram no porto para comprar souvenirs. Então, depois de chegar de Livorno por volta das 8h30 desta manhã, o navio partiu para Porto Ercole ao meio-dia para continuar sua jornada. À meia-noite parte para Civitavecchia para tocar outras paradas no Mediterrâneo.

Esta é a primeira das três escalas programadas em Giglio para a temporada 2023: nos dias 4 e 18 de agosto, será a vez do Le Bouganville, outro navio de luxo com mais de cem passageiros. Obrigado pelo reconhecimento Olha o Kostira Nos últimos dias, este tipo de barco foi banido do trecho de água ao redor da ilha após os trágicos acontecimentos do Concordia.

A “primeira chamada” desta manhã contou com a presença do diretor do PortArgentario Fabrizio Palombo, o prefeito de Giglio Sergio Ortelli, o vereador de turismo Walter Rossi e o presidente da Proloco Alessandro Centurioni, além do vereador de saúde, social e educação pública. Paola Puccino do município de Monte Argentario “Queremos exorcizar esse lado triste da ilha retomando-o – sublinhou o prefeito da ilha – fazemos isso com uma série de visitas de navios de cruzeiro que destacam nossa singularidade. Para nós é a ilha mais bonita do mundo e somos reconhecidos pelas Nações Unidas. Todo turismo é importante. E a indústria de viagens é um segmento de mercado que não temos, e estamos crescendo para o futuro a partir de hoje. Sempre há um muita tristeza quando você pensa em Concordia, mas queremos olhar para frente.