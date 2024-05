Estas áreas sofrerão mau tempo nas próximas horas, com trovoadas, granizo e até aguaceiros em breve

O tempo vai piorar nas próximas horas

A chuva, as trovoadas e até o granizo regressarão nos próximos meses, com condições meteorológicas severas a afectar muitas áreas onde o tempo se irá deteriorar rapidamente.

Embora o anticiclone africano tenha tentado estender a sua influência sobre a Itália nos últimos dias, o seu poder não é suficiente para garantir a estabilidade atmosférica a longo prazo. Portanto, após um curto período, é caracterizado por bastante luz solar e clima quente. A situação está prestes a mudar novamente .

Os primeiros sinais desta inumerável reviravolta já foram registados na noite de terça-feira, 30 de abril, mas Piores condições são esperadas nas próximas horas Esperamos que um vórtice ciclônico se desenvolva a oeste da Sardenha. Como resultado, o clima irá deteriorar-se significativamente, especialmente no noroeste Piemonte E acima de tudo SardenhaAssim como em Setores Tirrenos do centroAté então Campânia: Chuvas intensas e trovoadas, embora localizadas, são esperadas nestas áreas.

Por horas, antes Mau tempo Movendo-se para outras áreas ao norte, no entanto, haverá chuvas menos generalizadas, o que afetará boa parte de todo o país.Emília Romagna Ele nasceu Trivanetto.

Concentre-se no Piemonte, Toscana e Lácio, onde são esperadas fortes chuvasjunto com Temporário.

Quanto ao resto do país, particularmente no sul, são esperadas condições mistas, com alternância de nuvens e céu limpo.

A temperatura cairá significativamente Contribuindo para um clima decididamente mais fresco e menos agradável do que os últimos dias, especialmente em áreas duramente atingidas pelo mau tempo.