“Viagens com Pessoa nos seus mundos infinitos”

Um bigode fino, desenhado sobre uma testa preta, óculos redondos, Maria de Medeiros É Pessoa. O grande e enigmático poeta português Fernando Pessoa. Ao seu redor, numa cena negra rasgada pelo vermelho, movem-se outras pessoas tipo pessoa, aqueles “eus diversos” que ganharam forma na sua cabeça e nos seus escritos. Sua diversidade misteriosa e fascinante. Parte daqui, destas sugestões de espaços e de luz em torno do “prisma de personalidade” em que viveu. pessoa«Since I Was Me», o novo e aguardado espetáculo de Robert Wilson terá a sua estreia mundial no Teatro della Pergola de Florença de amanhã até 12 de maio.

Dirigido por Pergola a partir do projeto “Atriz e Ator Europeu”. Marco Giorgetti e o Théâtre de la Ville com Emmanuelle Dimarci-Motta, apoiado por uma produção internacional, apresentando “Porque I Was Me” em italiano, português, francês e inglês. Com o elenco Maria de Medeiros Aline Belibi Rodrigo Ferreira Klaus Martini Sofia Mendy Gianfranco Bodike e Janina Suato. “Quatro Mulheres e Três Homens”, menciona Tarantino numa pausa num ensaio de Medeiros, atriz portuguesa que Tarantino adorou em “Pulp Fiction”, o inesquecível filme de Eleonora Pimentel Fonseca Antonita de Lillo “O Resto do Nada”: “O feminino aspecto está na letra de Pessoa, estou em “Salomé”. Estou pensando no exemplo, e acho interessante que Wilson tenha querido sublinhar isso no programa”.

O que significa para si, enquanto português, assumir o papel de Pessoa em palco?

«Trabalhei muitas vezes as suas palavras, no teatro do Festival de Avignon, em várias leituras públicas e há vários anos como realizador de uma curta-metragem, “A Morte do Príncipe”. Pessoa é uma devoção sem limites para mim. Porque os mundos que ele desenvolve dentro de si são infinitos. Explorá-los é uma atividade fascinante.”

Qual chave Bob Wilson escolheu?

“Ele traz a dimensão lúdica, aqui o poeta é como uma criança brincando com a memória e colocando-a ao serviço da sua viagem interior com a sua multiplicidade de sentimentos. Na verdade Pessoa viajou apenas uma vez, da África do Sul, para onde foi com a sua mãe ainda menino, para Lisboa, onde viveu e morreu. Mas a experiência permitiu-lhe fazer uma viagem interior infinita. Para outros foi um trabalhador anónimo, dentro de si criou mundos e personagens muito vivos, muitas vezes em desacordo. um ao outro. Como uma criança gênio, ele brincou com sua arte, gosta muito de surpreender o público, afinal ele também tem uma criança dentro de si.”

Como foi o encontro com Wilson?

“É um criador de grandes filmes e esta dimensão prioritária distingue-o dos restantes realizadores. Um artista único. A luz é a sua principal ferramenta, tudo no seu teatro é especial.”

Contudo, a sua arena é da Palavra?

“Sim e não, sempre gosto de deixar o corpo falar. Para mim, mesmo se você estiver no palco, a letra deve dançar. As palavras devem tocar dentro de nós. Um dos aspectos mais atraentes do nosso espetáculo é a oportunidade de interpretar poemas de Pessoa em diferentes línguas com a mesma intensidade.

O projeto é uma homenagem à cultura portuguesa cinquenta anos depois da Revolução dos Cravos.

“Fiz um filme sobre esse tema chamado “Capitães de Abril”, que foi apresentado em Cannes em 2000, tendo Stefano Accorsi como protagonista. Trabalhei muito nisso, treze anos de coprodução europeia, e tenho orgulho de isto A Revolução dos Cravos é cerca de 48 anos de ditadura fascista, uma ação heróica e decisiva que pôs fim a 13 anos de colonialismo brutal, liderada por jovens soldados que mudaram a situação sem violência, mas não pela sede de poder. para toda a Europa.”

Quais são suas lembranças do filme Eleonora Pimentel rodado em Nápoles?

“É a história de uma revolucionária, e sendo de origem portuguesa como eu, ela conquistou-me. Nápoles, com a sua magia, com a sua música que cantei recentemente no Trianon com Mauro Gioia, permanece no meu coração.”

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo

manhã