“Fúria”. Letta foi forçada a nomear uma bandeira contra traidores no Partido Democrata

Enrico Letta Ele ficou indignado com os 17 atiradores do Bronx que votaram na oposição La Russa Presidente do Senado. Mas entre eles podem estar senadores democratas, precisamente aqueles que trouxeram Letta ao Parlamento há duas semanas.

Ele fez listas com plenos poderes, de modo que morreu e foi ferido, especialmente no meio Citação rosa. Letta achava que bastava matar ex-Renciers como Morani, Lotti e Stefano para ficar seguro e governar as comissões parlamentares. Em vez disso, eles são autônomos e não têm controle de mandato.

Então, na primeira votação, Leta foi imediata Ignorado do próprio. Ou de 5 estrelas onde Zingaretti já disse que queria limitar a aliança à Lazio por chorar em voz alta “ Vamos esquecer a política “.

Quem são os atiradores nunca será conhecido, isso é tudo Maratona Ele disse à Itália Viva “ Não adianta negar, então não acredite em nada que dissermos, só para nós como todo mundo. Conte também saiu: “ Olha quem atirou a primeira pedra, e você vai entender quem fez isso…”.

Letta ataca ex-aliados da centro-esquerda: “ A votação de hoje no Senado atesta, com tristeza, que uma parte da oposição está esperando uma maioria “. Mas logo surge a pergunta: “Alguém do Partido Democrata apoiou a eleição de Ignacio La Russa?”. “Eu a excluo completamente – responde Letta – O que aconteceu hoje foi tão extremo que provou que a maioria estava dividida antes mesmo da saída, e a maioria foi muito ajudada pelo comportamento totalmente irresponsável no Senado. Uma escolha irresponsável”.

Mas Leta não pode colocar as mãos no fogo porque não é culpa dela que ela a traiu. E na verdade amanhã Quarto Na quarta votação, os democratas decidiram votar Nome da bandeira. Precisamente para evitar jogos: uma forma de conseguir votos para que ninguém os acuse de traição.

Mais longe Andréa Orlando Retornar à unidade com falha: “ Depois do referendo, alguém deu de ombros quando propus um acordo de ação entre os partidos da oposição para não se dividir nos primeiros movimentos da direita. Hoje o Senado entende o porquê.

Mas o PD e os 5s já se alinharam para ocupar todos os assentos pertencentes à oposição, exceto o terceiro pólo. Nada é bom para isso agora O calendário Você nega que 9 senadores de terceiros votaram em La Russa. Mas não está excluído afinal Renzi Além do terceiro polo, alguns podem ter influenciado os votos dos senadores.