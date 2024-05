Controles fiscais Algumas mudanças importantes foram introduzidas em maio de 2024, mas nem todos as notaram

Verificações fiscais e notícias das autoridades fiscais – Muitas mudanças ocorrerão a partir de maio de 2024 para os contribuintes italianos, após as alterações introduzidas no final de abril. Vamos descobrir todas as novidades relacionadas a autuações e controles fiscais.

Controles tributários – novidades sobre cumprimento de laudos de avaliação

Na sequência da publicação do documento do Ministério da Economia e Finanças, foram clarificadas algumas novidades relativamente ao procedimento de cumprimento pelos contribuintes dos relatórios de avaliação elaborados pela Autoridade Tributária.

A partir de 30 de abril é também possível aderir à ata lavrada nos termos do artigo 24.º, aceitando a totalidade do conteúdo no prazo de 30 dias após a entrega. A entrega será feita através de comunicação escrita com os escritórios competentes.

É concedida também a adesão incondicional, que se limita apenas ao conteúdo do relatório, e a adesão condicional, que permite solicitar a correção de eventuais erros aparentes no prazo de 10 dias. Por fim, a aceitação incondicional está prevista no prazo de 60 dias, mediante notificação de escritura que expõe a avaliação parcial do órgão fiscal.

Métodos de pagamento e recursos de assinatura

A pessoa obrigada a completar a adesão tem direito a beneficiar de redução de metade das multas devidas. O pagamento deverá ser efetuado nas condições e na forma especificada no decreto legislativo. As eventuais parcelas subsequentes já conterão os juros devidos a partir do dia seguinte à notificação.

O contribuinte tem 20 dias a partir da data da notificação para pagar o valor devido, que poderá ser pago em no máximo 8 parcelas trimestrais. Em caso de não pagamento, a Agência Fiscal dará continuidade ao processo de registro.

Controle tributário e cobrança de dívidas

Quanto à cobrança de dívidas pelas autoridades fiscais, esta será feita através de notificação de documento específico e fundamentado. O valor total solicitado deverá ser pago dentro do prazo para interposição de eventuais recursos e não será permitida a realização de indenização.

Em suma, existem várias inovações relacionadas com os controlos fiscais que os contribuintes italianos precisam de conhecer para exercerem adequadamente os seus direitos perante as autoridades fiscais. Prestar atenção a essas mudanças é crucial.

Leia também:

Aloísio: Estudantes pacíficos se reúnem nas universidades para defender os direitos humanos e o governo não usa bastões

Salário dos professores por compromissos fora do expediente: Horas extras devem ser pagas conforme estipulado na nova lei da CCNL

Siga os canais sociais InformazioneScuola