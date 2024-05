“O espaço da política e da literatura”

Roma, 19 de maio de 2024 – urina Jordânia Foi físico, depois tornou-se escritor, mas as duas dimensões cruzam-se, sem prejuízo, como diz, de que “fui e continuarei a ser estudante”. Em Trieste é o diretor artístico do festival – “A bandeira e a vírgula” (até terça-feira), organizado pela Sisa – que se desloca, em harmonia com a cidade, numa terra fronteiriça, aberta, muito aberta à cultura humana.

Giordano, você dedicou o festival de 2024 à diversidade, um conceito humano exemplar. ou não?

“Diversidade é uma palavra um tanto usada em demasia por um certo tipo de retórica e há necessidade de ser ‘repovoada’ num sentido específico. Diversidade, neste caso, é entendida como diversidade. Diversidade é um conceito científico muito importante. Diversidade Desenvolvimentos Espécies progresso através das diferenças E as mutações, a diversidade que consideramos é a diversidade de perspectivas sobre a ciência, não apenas em tópicos, mas também em pontos de vista, e o sentido de inclusão, durante muito tempo, durante séculos, os cientistas foram marginalizados hoje consideramos ciência queer, para entender o que pode vir Criticar o pensamento científico a partir de uma perspectiva transgênero… Vamos olhar para a ciência, vamos lá.”

Olhar de lado não engana uma pessoa?

“Longe disso. Ajuda-nos a incorporar novos olhares e novas perspectivas. Por exemplo, concentramos nossa atenção no livro de Olivia Laing ‘The Garden Against Time’ (Longanesi).”

Por que jardins?

“Porque a ideia de jardim nos faz pensar nos jardins como locais ideais de beleza. Em vez disso, Ling inverte o paradigma ao realizar uma análise histórica de alguns jardins particulares, particularmente os jardins ingleses, e centrando-se naqueles que foram excluídos daquele paraíso. . Assim, Ling é capaz de mostrar como o destino foi criado.” Uma grande quantidade de beleza: a produção de desigualdade, injustiça e violência Consideremos alguns dos magníficos parques criados na América graças aos enormes rendimentos da escravidão: É o próprio. conceito de beleza que é questionado.

O que isso tem a ver com ciência?

“Isso é muito estritamente sobre a ciência e a forma como ela é comunicada. A gente tende a dizer: preste atenção na ciência, veja como ela é maravilhosa, quanta beleza ela revela, ou seja, vamos usar um caminho mais ou menos estético para trazer. pessoas juntas. Em vez disso, pode haver caminhos mais éticos e políticos”. E é muito mais interessante e mais atualizado saber quem está excluído do jardim da ciência, quais pontos de vista não existem e quais são os abusos processo científico às vezes se identifica em Trieste. Esta é a cidade onde Franco Basalia, comemorando o seu centenário, conseguiu revolucionar. O ponto de vista, olhando a ciência da psiquiatria do ponto de vista dos excluídos da medicina, é “um pouco político”. , no calor dos tempos em que vivemos.”

A propósito: nas universidades americanas, nas manifestações pró-Palestina, as convenções científicas relativas à indústria armamentista também foram contestadas. Os eventos atuais estão sempre surgindo.

“A nossa ideia é que a ciência seja mesmo o espaço mais aberto. Claro que não existe um lugar neutro, mas Trieste, em particular, é um lugar com institutos de investigação – e penso também no Abdeslam – que nasceu com a ideia de ​. ​incluindo países que estão claramente em conflito “uns com os outros, e acreditamos fortemente na ideia da academia como um lugar de diálogo que nunca deve ser interrompido. Esta é a cultura da ciência em Trieste.”

Já se passaram dezesseis anos desde a farsa do Strega Isolamento de números primos . O que aconteceu em sua jornada entre ciência e literatura?

“Quando comecei a escrever, considerei que a minha vida e o meu futuro estariam ligados à investigação científica. No início, escrever era uma atividade quase secreta, porque não me permitia praticá-la plenamente: estava determinado a fazê-lo. A ideia de ser físico me estimulou. Quando publiquei o primeiro livro, “me chamou” A possibilidade de escrever é muito mais do que eu esperava. ‘eu mesmo’, que também continua. Por exemplo, quando escalo narradores fictícios que se parecem comigo, eles são sempre físicos, ou seja, refletem aquela vida alternativa que pareço não ter tido por razões quase acidentais.”

Você se sente fraco?

“Há muito tempo que vivi tudo isto como uma fratura, com dor, mas agora sinto cada vez mais que é muito interessante conciliar a dimensão humana com a científica. Sinto que há uma grande necessidade disso. é muito criativo ainda leio muito sobre ciência, talvez mais do que tenho estudado, pois ampliei as áreas que me interessam e obviamente não sou mais especialista em nada, mas toco. sobre tudo o que acontece no campo científico, e também, pelo menos em parte, no campo humanitário, é o que mais gosto de fazer, fora da escrita em si.”

Mais literários ou mais estudiosos?

“Eu estava obcecado, ainda estou obcecado, essa é a maneira mais simples de dizer.”