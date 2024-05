Brilho residual dos antibióticos – Corriere.it

Cada período tem suas crises. Os conflitos, a migração e o clima estão no topo das preocupações atuais. Pelo contrário, nos últimos dois anos os problemas de saúde perderam alguns pontos em termos de importância. Esta é uma situação compreensível, principalmente devido à pressão mediática que a pandemia tem causado até agora Mais de 7 milhões de mortes É um choque global com poucos precedentes, mas não devemos habituar-nos. Se os agentes patogénicos já não são manchetes hoje, isso não significa que tenham desaparecido e não possam voltar a ter impacto em vidas e economias num futuro próximo.

Para muitos especialistas em saúde, uma das maiores preocupações é a resistência aos antibióticos. Este é um problema tão antigo quanto os próprios antibióticos, mas que piora a cada ano e que, segundo um relatório de 2023 do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, pode agravar o problema. Agência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, causando até 10 milhões de mortes todos os anos em poucas décadas. Para efeito de comparação, estima-se que este seja o número de mortes por câncer hoje. Portanto, a preocupação pode em breve transformar-se numa crise de saúde global.

Embora este seja um processo devido aos mecanismos básicos da evolução biológica, Não é fácil explicar este tema ao público em geral. Felizmente, os primeiros artigos que revelam o seu mecanismo de ação e consequências começam a estar disponíveis nas livrarias. O acesso mais recente é publicado pela Sonzogno e intitulado Os antibióticos são a maior ameaça deste século. Escrito por Giulia Marchetti, professora da Universidade de Milão e diretora do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital San Paolo. Em poucas páginas, e graças a uma linguagem simples mas precisa, o autor explica as causas e efeitos da resistência aos antibióticos e destaca os principais aspectos do problema.

“Antibióticos”, escreve Marchetti, “são Pilar Se a medicina moderna se basear, se ela se tornar ineficaz, as infecções, mesmo as mais simples, serão difíceis ou impossíveis de tratar.

Os motivos são diferentes e relacionados entre si. Por um lado, a capacidade das populações bacterianas de desenvolverem formas de resistência aos antibióticos contra os quais lutamos há menos de um século, por outro. O uso excessivo que fazemos desses medicamentosSeleção involuntária dos microrganismos mais adequados para sobreviver após o tratamento com antibióticos. Em outras palavras, quanto mais antibióticos são usados, mais as bactérias “aprendem” como lidar com eles.

Contudo, o autor não se detém apenas na biologia molecular e nos protocolos de uso de antibióticos em hospitais. Isso é bom, porque os melhores capítulos do livro são aqueles em que o leitor é convidado a explorar aspectos do tema que podem, à primeira vista, parecer menores, mas não o são. A primeira é a relação entre o uso de antibióticos na pecuária e na agricultura e a resistência que as bactérias desenvolvem. A utilização excessiva e mal regulamentada de antibióticos em explorações agrícolas e campos cultivados, especialmente fora da União Europeia, está de facto a agravar a situação, reforçando estirpes e favorecendo a selecção de estirpes mais teimosas. A segunda é a falta de novos antibióticos no mercado. Parece inacreditável, mas A resistência também cresce porque as farmacêuticas já não investem neste setorConsiderando que não é lucrativo. "A prova disso – observa Marchetti – é que nos últimos cinquenta anos apenas seis novas classes de antibióticos foram introduzidas no mercado." O que é mau, tendo em conta que uma das poucas formas de sair desta luta constante entre nós e as bactérias é produzir constantemente novos antibióticos, que os microrganismos ainda não encontraram.

A resistência aos antibióticos, segundo a Organização Mundial da Saúde, será um dos desafios de saúde mais difíceis deste século. Além de apresentar diferentes perspectivas, o livro de Julia Marchetti aponta alguns caminhos promissores, tanto científicos quanto políticos. Se por um lado Podemos melhorar o manejo microbiano» Regulamentar o uso de antibióticos, tanto nos hospitais como no sector produtivo. Por outro lado, é necessário um impulso público para encorajar a investigação médica, para que a lógica do mercado por si só não decida o jogo.

Por exemplo, pode-se considerar que eu Novos antibióticos Como os chamados “medicamentos órfãos”, ou seja, aqueles destinados a doenças que não possuem mercado capaz de arcar com os custos de pesquisa e produção.

O livro de Marchetti é de leitura rápida, mas deixa marca. Acima de tudo porque considera cada cidadão parte ativa da questão. Guia para doenças comuns Os Dez Mandamentos sobre Antibióticos que encerram o volume são ferramentas que todo leitor pode usar e refletir. Na verdade, a resistência aos antibióticos também se desenvolve devido às irregularidades e abusos que caracterizam a nossa relação com os medicamentos e com o nosso médico de família.