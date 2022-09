Andar sobre a água é possível, veja como

um dos milagres Ainda mais emocionante e incrível atribuído a Jesus é certamente que ele foi capaz (pelo menos de acordo com o que foi entregue) Andar Literalmente na água. É um fenômeno inimaginavelmente ridículo, mas é o que todos nós fazemos Podemos facilmente repeti-lo Graças ao conhecimento atual.

Tudo gira em torno do chamado fluidos não newtonianosquais elementos estão presentes ao mesmo tempo sólido e líquidoTudo isso lhe dará um resultado perfeito Diferentesobre a força exercida na mesma coisa. Realizá-los é muito mais simples do que o esperado, na verdade será suficiente adicionar água aoAmido de milho (Geralmente chamador farinha de milho) ou o fécula de batatae é isso.

Recepção Ofertas da Amazon No seu smartphone, funciona imediatamente para subscrever Nosso canal no Telegrammuitos Códigos de desconto gratuitos Esperando Por Você.

Ciência: Aqui estão os fluidos não newtonianos

O efeito é realmente incrível, como neste novo efeito consiste Você pode ter duas interações diferentes: com uma prática forte pressão vai agir como um Sólidoassim você pode realmente andar sobre ele, enquanto se você entrar nele agradávelo resultado será igual a líquidoEntão você vai poder imersão Sem muita dificuldade.

Mais tecnicamente, líquido Em questão conforme especificado sem formanão vem com arquivo viscosidade estávelmas é variável, o que difere apenas em relação a tensão de corte aplicado a si mesmo. Os próprios fluidos não newtonianos podem ser divididos em expansãocom o aumento da viscosidade em relação à taxa de deformação (nosso caso de exemplo), e Plástico falsoonde a viscosidade diminuir Com um aumento na taxa de deformação.